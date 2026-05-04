欣銓法說會／龍潭廠鎖定AI ASIC測試 攜策略晶圓代工客戶Q3貢獻營收

測試廠欣銓（3264）首季繳出淡季不淡成績，後續營運焦點轉向AI ASIC與龍潭廠投產進度。公司4日於法說會表示，首季稼動率已回升至七成多，優於去年第4季，本季營收仍可望續增，惟增幅預估不會像第1季明顯，約呈中個位數成長；龍潭廠則主要鎖定AI ASIC晶圓測試（CP）業務，預計第3季起開始貢獻營收，成為今年下半年營運觀察重點。

欣銓第1季營收39.83億元，季增4.9%、年增24%；毛利率38.4%，季增0.6個百分點、年增3.3個百分點；營益率27.5%，季增0.9個百分點、年增3.3個百分點；稅後純益9.24億元，季增8.9%、年增53.7%，每股稅後純益1.95元。公司指出，毛利率提升主要來自營收規模放大，欣銓本體與子公司全智營收均成長，在固定成本占比較高的營運模式下，稼動率與營收提升有助推升整體獲利表現。

市場最關注龍潭廠進度。欣銓表示，龍潭廠主要鎖定AI ASIC晶圓測試（CP）業務，並已與策略性晶圓代工大廠展開合作；目前第一層無塵室已經準備就緒，相關機台陸續導入後，仍需經過客戶驗證與品質確認，預計第3季起開始貢獻營收。

產能規劃方面，龍潭廠最多可建置七層無塵室，目前已有一層完成，後續六層中已有兩層進入廠務工程發包階段，其餘四層仍在規劃。公司理想規劃是明、後年各啟用三層，但實際進度仍須視無塵室工程供應商交期與人力狀況而定。欣銓也透露，今年以來採購機台大多用於龍潭廠，第一層樓設備以自購為主，並非客戶客供；目前公司整體設備數約1,700台，後續資本支出則將隨無塵室擴建與明年成長需求提前規劃。

欣銓指出，AI ASIC目前不論前段晶圓製造、測試，或CoWoS相關產能均相當吃緊，稼動率可望維持高檔。由於測試業屬固定成本比重高的產業，當稼動率提升時，將有助帶動整體毛利率表現。公司第1季稼動率約七成多一點，優於去年第4季；展望第2季，營收仍可望續增，增幅預估將在中個位數成長。

通信相關業務方面，公司表示，美系通信客戶今年需求仍明顯成長，台系通信客戶AP與Wi-Fi需求則受惠市占率提升，並未明顯受到手機市場需求波動影響。子公司全智因美系與國內通信客戶需求增加，現有無塵室已不敷使用，正持續尋求擴產與購置廠房機會，但目前無塵室廠房競爭激烈，進度仍有不確定性。

矽光子方面，欣銓表示，CPO與矽光子已有客戶進行產品驗證或小量量產，但目前營收占比仍低，短期在財務表現上還不明顯，真正放大可能至少要到2027年。新加坡二廠則持續與美系客戶洽談，希望未來能有更深度合作。