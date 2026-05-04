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外資點名 頎邦亮燈漲停

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

頎邦（6147）4日開盤直衝漲停板價179元，盤中雖被賣單摜開，多頭買盤立即進場再度鎖住漲停板價。美系券商最新報報各調升其評價及目標價。

美系券商表示，2026年第1季毛利率23.5%優於預期，來自稼動率提升與產品組合改善。本業（DDIC或non-driver）逐步穩定，另正開發用於矽光子（SiPh）市場的LPO，具較高毛利率，將成為明年主要成長來源。

近期動能：預期第2季營收因漲價將季增7%，毛利率推升至25.8%。最新預估2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）為5.2/7/8.2元，以2027年30xPE評價，同步升目標。

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