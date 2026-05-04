AI生技股來了！雲象科技明競拍 5月20日登錄創新板

專注於數位病理與AI醫療解決方案的雲象科技（7803）配合創新板上市前公開承銷，將對外辦理競價拍賣4,721張 最高投標472張 底標20元 暫定承銷價25元。競拍期間為5月5日至5月7日，並於5月11日開標，預計5月20日正式登錄創新板。

雲象科技深耕數位病理系統建構與 AI 開發，受惠於全球醫療機構數位轉型浪潮，2025年營收達1.93 億元，年增91%，展現強勁的成長動能。其中，主力產品「aetherSlide 數位病理影像管理系統」表現尤為亮眼，營收占比從69%攀升至93%，顯示該平台已成為公司成長的核心支柱，更反映出其在數位病理領域的市場領導地位已趨明確。

在技術合規與國際市場准入方面，aetherSlide 於今年正式獲得歐盟 IVDR 認證，成為全球少數同時取得美國 FDA 與歐盟 IVDR 雙重認可的數位病理影像管理系統。這兩項國際認證的取得，象徵雲象科技已跨越最高規格的法規門檻，將大幅加速進入美國與歐盟高端醫療體系的進程。憑藉產品營收的高度貢獻與國際認證的完整布局，預期未來在歐美市場的推進將展現更顯著的斬獲。

在海外布局策略上，雲象科技除穩定推動 aetherBot 全自動玻片掃描系統外，更將 aetherScope 全自動 AI 骨髓抹片分類計數系統，視為未來一年切入歐美市場的關鍵利器。

aetherScope 為雲象科技攜手臺大醫院與臺灣精密機械之光合宏展工業共同研發，是目前全球針對骨髓抹片細胞分類計數實現全自動化的領先方案。該系統鎖定檢驗醫學科中消耗大量人力且的骨髓抹片判讀，將傳統仰賴醫檢師純人工計數的繁瑣流程，轉化為從上片、AI選取計數區域、取得高解析度影像並進行細胞分類的全自動化作業。這套方案解決了檢驗科專業人力成本高昂、人為判讀主觀性導致再現性不足的沉痾，在歐美等人力嚴重短缺的市場展現了極強的商業潛力。

雲象科技執行長葉肇元強調，aetherScope 發揮了台灣生醫產業結合硬體產業強強聯手的優勢， 精準解決檢驗科的數位化瓶頸，將大幅開拓雲象在海外市場的能見度。

在國內市場，既有用戶藉由「健康臺灣深耕計畫」持續深化AI產品的黏著度，奠定穩健的營運基礎。在海外市場，藉由與世界頂尖公司如濱松光子學、達明機器人的策略聯盟，將頂尖的軟硬整合解決方案，透過國際大廠的銷售通路推廣至全球市場，持續累積成長動能，雲象成為數位病理解決方案的全球領導品牌指日可期。