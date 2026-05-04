精測4月營收5.23億元 創單月新高 月增7.3%

晶圓檢測介面大廠精測（6510）公布2026 年4月營收報告，單月合併營收新台幣 5.23 億元，較上月增加 7.3 %，較去年同期成長 30.2 %。本年度累計合併營收18.81億元，較去年同期成長21.0 % ，營收再創佳績，刷新歷史紀錄，展現公司營運持續向上，穩健成長。

精測表示， 4月營收成長動能主要來自 AI 應用帶動的測試需求。隨著全球次世代 AI 晶片效能提升，其對應的測試介面技術難度也大幅增加，中華精測憑藉深厚的技術實力，持續通過客戶的驗證，使得HPC 相關產品出貨量顯著增加。中華精測亦積極佈局AI 相關應用之 BIB（Burn-in Board）、SLTB （System Level Test Board）領域，並啟動驗證規劃，爭取更多機會，拓展營運範圍。

隨著代理型AI 應用逐步普及，勢必帶動更多元的需求，AI 技術持續演進所衍生的測試介面商機，預期將成為精測中長期業績成長的重要驅動力。

精測表示，為確保供應能力，公司已啟動多項關鍵布局，在研發方面，持續強化高速訊號、大功率、散熱及大尺寸等測試介面技術解決方案；人才方面積極招聘研發及技術專業人才，充實關鍵技術領域的能力；產能方面加快三廠興建與租賃廠房的建置進度，提升生產規模，以滿足客戶2026 年下半年的產能需求。精測將持續以技術創新與深耕客戶為核心策略，在快速變動的市場環境中奠定長期競爭優勢。