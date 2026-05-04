快訊

台北陷安鼠之亂…民眾自製鼠患地圖！即時通報、傻眼重災區「比想像嚴重」

簡立峰專欄／推新模型市場反應淡 Meta跨足AI遇何困境？

掌摑亞太球場工讀生成傷引發公憤 房仲男被依傷害罪起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

精測4月營收5.23億元 創單月新高 月增7.3%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
精測總經理黃水可。記者胡經周／攝影
精測總經理黃水可。記者胡經周／攝影

晶圓檢測介面大廠精測（6510）公布2026 年4月營收報告，單月合併營收新台幣 5.23 億元，較上月增加 7.3 %，較去年同期成長 30.2 %。本年度累計合併營收18.81億元，較去年同期成長21.0 % ，營收再創佳績，刷新歷史紀錄，展現公司營運持續向上，穩健成長。

精測表示， 4月營收成長動能主要來自 AI 應用帶動的測試需求。隨著全球次世代 AI 晶片效能提升，其對應的測試介面技術難度也大幅增加，中華精測憑藉深厚的技術實力，持續通過客戶的驗證，使得HPC 相關產品出貨量顯著增加。中華精測亦積極佈局AI 相關應用之 BIB（Burn-in Board）、SLTB （System Level Test Board）領域，並啟動驗證規劃，爭取更多機會，拓展營運範圍。

隨著代理型AI 應用逐步普及，勢必帶動更多元的需求，AI 技術持續演進所衍生的測試介面商機，預期將成為精測中長期業績成長的重要驅動力。

精測表示，為確保供應能力，公司已啟動多項關鍵布局，在研發方面，持續強化高速訊號、大功率、散熱及大尺寸等測試介面技術解決方案；人才方面積極招聘研發及技術專業人才，充實關鍵技術領域的能力；產能方面加快三廠興建與租賃廠房的建置進度，提升生產規模，以滿足客戶2026 年下半年的產能需求。精測將持續以技術創新與深耕客戶為核心策略，在快速變動的市場環境中奠定長期競爭優勢。

延伸閱讀

南電4月營收寫40個月新高 拓展高值化產品 展望向上

南電4月營收創40個月高點 AI用載板出貨旺

龍科三期大復活…台積傳要在龍潭蓋埃米廠 漢唐、帆宣迎千億建廠大單

精測4月和前4月營收創新高　AI晶片測試強勁

相關新聞

精測4月營收5.23億元 創單月新高 月增7.3%

晶圓檢測介面大廠精測（6510）公布2026 年4月營收報告，單月合併營收新台幣 5.23 億元，較上月增加 7.3 %，較去年同期成長 30.2 %。本年度累計合併營收18.81億元，較去年同期成長

精測4月營收月增7.3% 改寫新猷

測試介面大廠精測（6510）昨 （3）日公布4月合併營收5.23億元，創新高，月增7.3%，年增30.2%；前四月合併營收18.81億元，為同期最佳，年增21%。

信驊BMC晶片 出貨看增

股王信驊（5274）搭上AI伺服器從單機出貨走向整櫃、整列部署，帶動遠端伺服器管理晶片（BMC）需求大開商機，後市看俏。

五金通路展店大戰 開打

五金通路大搶800億元修繕商機，展店大戰開打。振宇五金（2947）目前95店，宣布今年將朝「百店達陣」目標邁進；特力屋全台共65家，今年再新開六到八家店。

寬魚接單報捷 營運向上

寬魚國際（6101）公告，奪下K-POP音樂盛典「K-SPARK IN KAOHSIUNG 2026」，將於5月30日強勢攻占高雄世運主場館，票價從2,880元到8,880元不等，約可容納4萬人。

明安開發新品 9月投產

時序跨入5月，高爾夫球具代工大廠明安（8938）步入出貨淡季，營運趨於審慎樂觀，但隨著新品開發腳步如期推進，預期9月起可逐步投產，為第4季營運增長添新動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。