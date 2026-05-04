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寬魚接單報捷 營運向上

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北報導

寬魚國際（6101）公告，奪下K-POP音樂盛典「K-SPARK IN KAOHSIUNG 2026」，將於5月30日強勢攻占高雄世運主場館，票價從2,880元到8,880元不等，約可容納4萬人。

法人遇估，倘若票房售罄，預計可於第2季貢獻約2億元營收

寬魚國際今年以來亮點不少，首季就受惠孫燕姿、G-DRAGON等天后、天王的大秀熱銷，挹注營收，其中G-DRAGON杜拜演唱會合作案，認列約1.8億元收入，孫燕姿兩場演唱會則認列約4億元業績。

寬魚國際長期深耕國際演出市場，此次，更成功邀請GD首度登上高雄舞台，寬魚表示，主辦單位在國際藝人資源整合與市場操作上的人脈與實力，預計將吸引大量海內外樂迷來台，全面帶動觀光、住宿與消費動能。

寬魚國際表示，以產業高度，用亞洲音樂節規格重新定義演唱會，是高雄最具話題性的K-POP音樂盛事，同時也是 K-SPARK 系列歷來規模最大、卡司最豪華的一屆。

營收 高雄 演唱會

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