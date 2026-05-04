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明安開發新品 9月投產

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

時序跨入5月，高爾夫球具代工大廠明安（8938）步入出貨淡季，營運趨於審慎樂觀，但隨著新品開發腳步如期推進，預期9月起可逐步投產，為第4季營運增長添新動能。

法人指出，全球高爾夫球賽事主要落於春季，品牌廠商皆會在年初發表新品，在新品拉貨下，高爾夫球代工廠旺季普遍落在每年10月至隔年4月，因此，以身為球具代工業的明安，目前正進入營運淡季。

不過，觀察高爾夫產業朝向大者恆大趨勢成型，明安主要兩大客戶為全球排名前兩大高爾夫球品牌TaylorMade、Callaway，在高爾夫球具終端消費呈現穩定成長下，目前正按部就班進行新款式產品開發，後續完成開模、產能規劃和敲定投產時程，9月起將會陸續為客戶生產，隨即進行出貨，重返旺季水準。

至於明安子公司小白球代工廠明揚去年在屏東二廠全年度營運，加上越南四條產線陸續投產，2025年營收達25億元，年增120.3%。

今年營運可望維持成長態勢，擴大對母公司獲利貢獻。

值得一提的，針對美國政府自去年4月向全球各國開徵對等關稅後，在銷美小白球部分，由於美國有相關規定，只要用料成份超高20%，即可取得關稅減免優惠。

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