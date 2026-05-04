櫃買徵才 瞄準九領域

櫃買中心2026年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理及等九類專業領域人才，後三類資訊專才，應屆畢業之社會新鮮人亦可報考，竭誠歡迎各界精英加入櫃買團隊，共同創造資本市場的多元未來。

櫃買中心成立31年來，依企業不同發展階段打造多層次市場架構，至今已成功協助超過2,600家公司進入資本市場。櫃買中心將持續因應國內外環境變化，穩健推動市場創新與制度精進，全力支持金管會所推動「亞洲創新籌資平臺」，深化多層次資本市場功能，優化股債雙市發展，繼續推動並完善各項市場機制，助力臺灣邁向「亞洲資產管理中心」。

櫃買中心積極打造幸福職場，提供卓越的職涯發展機會及具有競爭力的薪酬待遇，更注重員工的身心健康。員工除享有勞、健保外，更提供優於法令規定之退休金制度、團體健康保險保障、交通與伙食津貼、獎金、自強活動、旅遊補助、健康檢查、生育獎勵、托兒津貼、育兒津貼、子女教育補助及員工協助方案（EAPs）等完善福利措施。