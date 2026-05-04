公司治理評鑑 七家聚光

櫃買中心與臺灣證券交易所共同辦理第12屆公司治理評鑑結果，已於4月30日正式發布，本屆共有1,009家上市與801家上櫃公司受評，總評鑑家數為1,810家。

上櫃公司本屆共計40家排名在前5%區間，其中揚秦（2755）、威剛、精材、宇峻、崇友、沛波及越峰七家公司是今年度新進榜，威剛、宇峻、沛波及越峰為受評以來首次進入前5%。將於5月舉辦頒獎典禮。

此外，穩懋、新鼎、世界、中光電、中美晶、元大期、頎邦及崑鼎八家，更是連續12屆排名均位於前5%；在上市櫃整體產業別與市值分組排名中，精剛、艾訊、普萊德及光隆另榮獲「市值50億元以上至100億元」類別排名前5%公司，揚秦、新鼎及沛波也榮膺「市值未達50億元」類別排名前1%公司，顯見上櫃公司對公司治理評鑑的高度重視並競相致力精進公司治理的表現。

櫃買中心表示，良好的公司治理是降低企業經營風險及強化競爭力的基石。經分析本屆排名前5%的40家上櫃公司資本額分布，其中過半數公司資本額在20億元以下，更有八家公司資本額未達6億元，可見櫃買市場除了長期維持優異公司治理水平的大型標竿企業外，不乏資本額規模及市值相對較小但治理成效卓著的上櫃公司。

此外，本屆包含台特化、潤德、鴻呈、大井泵浦、力領科技及全家餐飲等六家上櫃公司，初次受評即取得前20%排名佳績，顯示在資源相對有限下，仍積極投入，持續將公司治理內化為企業經營的核心價值。

櫃買中心指出，本屆評鑑結果顯示上櫃公司在「強化董事會結構與運作」及「推動永續發展」等二項構面的指標達成家數較去年成長。

具體進步指標包含了參考SASB國際準則揭露ESG相關資訊、過去二年度用水量及廢棄物總重量、範疇一及範疇二之溫室氣體排放量之揭露等，另外在董事會成員多元化政策及職場多元化政策之落實、要求供應商遵循環境保護、職業安全衛生及勞動人權等議題皆有進展。

櫃買中心將持續依循主管機關政策規劃及因應國際永續金融趨勢，自2026年起「公司治理評鑑」正式轉型為「ESG評鑑」，透過整合環境（E）、社會（S）、治理（G）三大面向指標，持續引領上市櫃公司實踐永續發展，厚植資本市場的永續價值文化。