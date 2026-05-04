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精測4月營收月增7.3% 改寫新猷

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

測試介面大廠精測（6510）昨 （3）日公布4月合併營收5.23億元，創新高，月增7.3%，年增30.2%；前四月合併營收18.81億元，為同期最佳，年增21%。

精測表示，4月營收衝高，主要受惠AI應用帶動測試需求強勁。

隨著全球次世代AI晶片效能提升，其對應的測試介面技術難度也大幅增加，精測憑藉深厚的技術實力，持續通過客戶驗證，高速運算（HPC）相關產品出貨量顯著增加。

精測亦積極布局AI相關應用的BIB（Burn-in Board）、SLTB （System Level Test Board）領域，並啟動驗證規劃，爭取更多機會，拓展營運範圍。

精測認為，隨著代理型AI應用逐步普及，勢必帶動更多元需求，AI技術持續演進衍生的測試介面商機，預期將成為該公司中長期業績成長重要驅動力。

為確保供應能力，精測已啟動多項關鍵布局。研發方面，持續強化高速訊號、大功率、散熱及大尺寸等測試介面技術解決方案。

在人才方面，積極招聘研發及技術專業人才，充實關鍵技術領域能力。

產能方面，精測加快三廠興建與租賃廠房建置進度，提升生產規模，以滿足客戶2026年下半年的產能需求。

精測 營收

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