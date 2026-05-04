五金通路展店大戰 開打

五金通路大搶800億元修繕商機，展店大戰開打。振宇五金（2947）目前95店，宣布今年將朝「百店達陣」目標邁進；特力屋全台共65家，今年再新開六到八家店。

此外，正積極向資本市場推進的小北百貨，近期也宣布，今年首度跨足東部市場，門市數拚突破200店，未來朝IPO方向推進。

振宇五金表示，今年將朝「百店達陣」目標邁進，達標後未來每年將維持九至十家展店速度，規劃三年內達124家、五年內拓展至160家規模。

就門市布局來看，目前全台共95家門市，北部與南部約各占46%，中部占約6%。未來展店重心仍將以北部與南部為主，持續擴大據點密度。此外，目前有三座物流倉儲進行商品補貨與調撥，可支應全台門市使用。

特力屋目前全台共65家，大型店29家、社區店36家，今年有望可再新開六至八家店。特力屋大店未來將轉型為體驗展示間，並透過「社區店」深耕區域。今年底前目標是再增設 25 家社區店，讓服務延伸至消費者的生活圈。

特力總裁何湯雄日前指出，特力屋今年目標是突破百億元大關，其核心動能來自「差異化策略」，特別是特力屋管家服務，提供免費到府丈量、專業諮詢及居家修繕的一條龍服務，全台已有近 200 位管家，今年預計擴增至 350 位，長期目標則是建構千人規模的服務團隊，以應對日益增長的居家修繕需求。

小北百貨副總張書賓指出，小北百貨目前全台門市約195間，為加速擴張版圖，今年首度跨足東部市場，預計宜蘭規劃開出兩店、花蓮至少一家店，最快第3季起陸續開出。

展店型態方面，小北百貨維持街邊店模式為主，單店坪數約160至250坪，店內可容納約3萬項商品，強調高密度SKU與「一次購足」的消費體驗。張書賓指出，相較大型量販通路，小北百貨更貼近社區需求，並透過24小時營業模式，滿足消費者隨時採買的便利性。

另外，2024年投資10億元的新竹湖口倉儲，預計今年會動工，明年底啟用，可支撐未來開到250店的物流量體，期望隨著新店開出與來客回溫，今年單店業績拚3%成長。

小北百貨今年將導入ERP系統，預計於7至8月完成，相關調整將作為未來資本市場布局的基礎，朝IPO方向推進。