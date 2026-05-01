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雙鴻進入中揚光董事會
光學廠中揚光（6668）6月17日舉行股東常會並全面改選董事。公司釋出董事被提名人名單，雙鴻科技將進入董事會並取得一席席次，有望強化雙方在水冷相關產品合作。
雙鴻先前投資無人機鏡頭大廠捷西迪（JCD），持股約44%，捷西迪與中揚光也有業務往來，因這層關係，中揚光辦理私募案時，雙鴻參與並取得7%-8%股權，中揚光得以精密加工技術進入水冷相關零組件供應鏈，為轉型添動能。
中揚光釋出董事提名名單，改選八名董事（含獨董），依序為浩百法人代表李榮洲、寶福投資法人代表鄭成田、鴻元國際投資法人代表龔文霖、雙鴻法人代表陳玉玲（新任）、獨立董事四席為：姜政富、蔡宜芬、吳明政、吳欣樺（新任）。目前鴻海集團仍為中揚光最大股東，持股逾一成。
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