半導體測試廠欣銓（3264）受惠於人工智慧（AI）應用、車用及網通相關測試需求強勁，再加上外溢訂單效益及新產能開出，法人估該公司營收將呈現逐季成長的態勢，全年有望達成「雙位數成長」、創高可期。

2026-05-01 15:39