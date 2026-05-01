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印能有實力賺五股本

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

半導體設備業者印能科技（7734）訂單能見度達第3季，法人看好除了訂單能見度以外，預期新品放量、先進封裝趨勢續強之下，今年營收挑戰高雙位數成長，搭配高規格機台貢獻放大，帶動毛利率提升，有賺逾五股本的實力。

據悉，印能是首家以高壓高溫烤箱解決封裝製程問題且導入量產的廠商，解決製程中產生氣泡、翹曲、散熱等痛點，大幅提升製程良率。

觀察產品布局，印能機台發展至第四代EvoRTS真空高壓高溫系統。解決氣泡與助焊劑殘留問題，大幅簡化製程、提升可靠性，產品已逐步出貨至客戶端，業界認為，CPO將是該產品線未來主要應用之一，最快在下半年通過驗證並小量出貨，2027年底至2028年放量。

整體而言，法人正向看待印能可望受惠後段封裝投資擴張與委外需求提升，帶動第二代機台出貨維持動能。

毛利率 營收 CPO

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