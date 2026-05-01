快訊

戰爭權力決議60天期限到 川普：停火給予更多時間

台中深夜火燒車！酒駕男撞人肇逃、狂飆拖行機車...熱心民眾噴辣椒水制伏

蔡英文三貂角出發爬雪山山脈大縱走 她驚嘆：國家級的壯遊之路

聽新聞
0:00 / 0:00

雍智今年營收拚增40%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
雍智董事長李職民。
雍智董事長李職民。

半導體測試介面廠雍智科技（6683）受惠AI、ASIC、HPC及網通相關測試介面訂單湧入，再加上據傳與國際大廠策略合作，接獲AI相關晶圓探針卡測試訂單，法人看好今年營收逐季向上的態勢確立、年增三至四成，全年業績再度挑戰新高。

雍智科技早期供貨主力為IC測試載板（load board）、老化測試板（Burn in Board），隨後卡位晶圓測試（CP）的晶圓測試卡（Probe Card）領域，目前仍以後段測試所需測試介面占營收比重高；探針卡部分，主要規劃設計interposer、PCB，探針頭則是客戶指定合作夥伴，近年來成長迅速。

雍智營收
雍智營收

據悉，雍智近期透過聯發科切入Google TPU供應鏈，搶下部分CP、FT所需測試板卡訂單，伴隨聯發科法說會報喜，法人正向看待雍智後續業績動能將跟著走強。

法人進一步說，以2026年新開案量能來看，雍智今年營收可拚年增三至四成，續戰新高，其中以探針卡業務成長最為強勁，值得注意的是，過去公司晶圓探針卡所需零組件的探針頭，部分需要進行外購而墊高成本，進而影響毛利率表現，如何改善該業務成本結構，將是左右公司今年獲利成長幅度的關鍵因素。

根據研調機構TrendForce報告，Google、Meta等北美業者積極擴張自研ASIC方案，預期ASIC AI伺服器出貨占比，2026年將提升至27.8%，寫下2023年以來新高，出貨增速，也將超越GPU AI server。其中，Google將成為全球ASIC市場領頭羊，預估2026年Google TPU出貨量，有望見到40%以上年增率，同時AWS自研ASIC出貨量，年增率也可望達近20%。

整體來看，雍智在AI手機、AI PC換機潮助攻下，加上HPC（高速運算）挹注，豐厚訂單將為該公司帶來營運大補丸，繼續搶食持續擴大規模的AI市場商機。

聯發科 營收

延伸閱讀

精測成長動能 看到2027年

穩得法說會／預期第4季起營收貢獻將逐步放大 法人看好今年逐季成長

聯發科、信驊 權證挑長天期

致茂第1季 EPS 9.12元

相關新聞

雍智今年營收拚增40%

半導體測試介面廠雍智科技（6683）受惠AI、ASIC、HPC及網通相關測試介面訂單湧入，再加上據傳與國際大廠策略合作，接獲AI相關晶圓探針卡測試訂單，法人看好今年營收逐季向上的態勢確立、年增三至四成

印能有實力賺五股本

半導體設備業者印能科技（7734）訂單能見度達第3季，法人看好除了訂單能見度以外，預期新品放量、先進封裝趨勢續強之下，今年營收挑戰高雙位數成長，搭配高規格機台貢獻放大，帶動毛利率提升，有賺逾五股本的實

雙鴻進入中揚光董事會

光學廠中揚光（6668）6月17日舉行股東常會並全面改選董事。公司釋出董事被提名人名單，雙鴻科技將進入董事會並取得一席席次，有望強化雙方在水冷相關產品合作。

欣銓受惠AI測試需求 傳獲豐厚訂單…全年營收拚雙位數成長

半導體測試廠欣銓（3264）受惠於人工智慧（AI）應用、車用及網通相關測試需求強勁，再加上外溢訂單效益及新產能開出，法人估該公司營收將呈現逐季成長的態勢，全年有望達成「雙位數成長」、創高可期。

穩懋四業務 動能強勁 看好第2季毛利率維持高檔

砷化鎵代工龍頭穩懋（3105）昨（30）日舉行法說會，看好本季營收將優於上季，毛利率維持高檔，備受外界矚目的光通訊及低軌衛星商機有望開始明顯爬升，預期蜂巢式網路（Cellular）、基礎建設、光通訊及

興櫃股近六成2025年賺錢

興櫃股近期成為資金追逐焦點之一，4月多檔個股漲到熔斷，隨興櫃股揭露2025年財報，基本面受到關注，包含遠壽（5859）、和淞在內興櫃股稅後純益超過10億元；怡和國際成長、光晟生技獲利年成長率超過30倍

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。