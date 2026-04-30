銳澤第1季每股純益1.08元 日本新案有望Q2進場添動能

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤實業(7703)今日公布2026年第1季財報，單季合併營收達5.40億元，年增7.98％，毛利率為20.59％，稅後純益3583萬元，每股純益1.08元，分別較去年同期減少47.39％、44.90％。

銳澤表示，第1季獲利減少，主要為因應擴大未來業務接單規模，搶進半導體、記憶體等大廠加速推動全球在地化建廠商機，加大擴編國內外專業人力團隊，以及去年陸續完成日本、新加坡及美國海外據點設置，短期整體營業成本及費用皆較去年同期增加所致，以目前整體在手訂單仍保持良好水準，未來隨著半導體、記憶體相關客戶新專案步入施作認列，有助於進一步精進整體獲利能力。

銳澤指出，公司於海外市場業務接單已逐步展開成效，並已正式取得日本區域氣體主系統工程專案訂單，有機會於第二季中下旬進場施作並開始貢獻營收。此外，在美國市場方面，銳澤則持續與既有半導體客戶保持密切合作，積極爭取當地新廠擴建相關工程訂單，以期進一步帶動海外市場營收貢獻逐步提升。

銳澤對本季營運抱持審慎樂觀看法。公司強調，全球半導體產業區域化趨勢明確，銳澤除持續深化台灣市場營運保持成長力道，並積極推進日本、新加坡與美國市場業務接單，另一方面，面對整體專案規模持續擴大，公司仍精進專案管理效率、優化人力配置與強化供應鏈整合能力，有望創造未來營運良好成長動能。