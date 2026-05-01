興櫃股近六成2025年賺錢

興櫃股近期成為資金追逐焦點之一，4月多檔個股漲到熔斷，隨興櫃股揭露2025年財報，基本面受到關注，包含遠壽（5859）、和淞在內興櫃股稅後純益超過10億元；怡和國際成長、光晟生技獲利年成長率超過30倍。

根據CMoney統計350家興櫃股財報數據，有197家稅後純益為正數、153家負數，獲利為正占比56.2%，從2025年稅後純益觀察，有九檔年度獲利在5億元之上，又以金融股遠壽46.28億元最多、其次為高科技廠房的和淞23.38億元、第三是創投股倍利創投11.25億元、其餘依序為貝爾威勒10.83億元、和運租車8.86億元、溢泰實業8.47億元、饗賓7.44億元、錢櫃5.59億元、大鵬科CLMX的5.28億元。

就2025年稅後純益年增率來看，怡和國際成長7,649.4%最多、光晟生技3,118.5%、聯純2,255.8%、威睿1,976.8%、世紀樺欣1,964.5%、廌家1,519.3%、倍利創投1,066.2%、物聯644.3%、富味鄉538.6%。

觀察2025年每股純益（EPS）排名，超過10元的有和淞27.33元、貝爾威勒18.04元、聯純16.41元、慶康科技14.74元、饗賓12.6元、宏于電機12.24元、騏億鑫12.11元、湧盛11.35元、漢測10.83元、云光10.48元、大鵬科CLMX的10.38元。

除此之外，4月來聯致、達輝光電、年程、樂迦再生、恆勁科技、景傳、耀穎、廣化、龍翩、美強光、碩豐及奇鼎科技單月漲幅翻倍，介於118.3%至436.0%間，其中僅耀穎、廣化、龍翩及碩豐年度獲利為正，稅後純益在0.03億元0.44億元間。