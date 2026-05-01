快訊

美股三大指數齊揚…標普500指數寫歷史新高 單月漲幅創2020年來最大

少子女化促進生育！「0到6歲國家養」政策擬擴大

川習會前…王毅通話魯比歐：台灣問題是中美關係最大風險點

聽新聞
0:00 / 0:00

興櫃股近六成2025年賺錢

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

興櫃股近期成為資金追逐焦點之一，4月多檔個股漲到熔斷，隨興櫃股揭露2025年財報，基本面受到關注，包含遠壽（5859）、和淞在內興櫃股稅後純益超過10億元；怡和國際成長、光晟生技獲利年成長率超過30倍。

根據CMoney統計350家興櫃股財報數據，有197家稅後純益為正數、153家負數，獲利為正占比56.2%，從2025年稅後純益觀察，有九檔年度獲利在5億元之上，又以金融股遠壽46.28億元最多、其次為高科技廠房的和淞23.38億元、第三是創投股倍利創投11.25億元、其餘依序為貝爾威勒10.83億元、和運租車8.86億元、溢泰實業8.47億元、饗賓7.44億元、錢櫃5.59億元、大鵬科CLMX的5.28億元。

就2025年稅後純益年增率來看，怡和國際成長7,649.4%最多、光晟生技3,118.5%、聯純2,255.8%、威睿1,976.8%、世紀樺欣1,964.5%、廌家1,519.3%、倍利創投1,066.2%、物聯644.3%、富味鄉538.6%。

觀察2025年每股純益（EPS）排名，超過10元的有和淞27.33元、貝爾威勒18.04元、聯純16.41元、慶康科技14.74元、饗賓12.6元、宏于電機12.24元、騏億鑫12.11元、湧盛11.35元、漢測10.83元、云光10.48元、大鵬科CLMX的10.38元。

除此之外，4月來聯致、達輝光電、年程、樂迦再生、恆勁科技、景傳、耀穎、廣化、龍翩、美強光、碩豐及奇鼎科技單月漲幅翻倍，介於118.3%至436.0%間，其中僅耀穎、廣化、龍翩及碩豐年度獲利為正，稅後純益在0.03億元0.44億元間。

EPS 創投 生技

延伸閱讀

富邦金股利揭曉！每股配發現金股利4.25元創高 殖利率達4.72%

買盤不停歇！台股觸及4萬點 台股ETF轉為淨流入

不發股票了！第一金首度全配現金 1.3元股息次高、殖利率4.5%衝前三

台股不斷創新高 興櫃也漲翻天 半導體與光電族群領風騷

相關新聞

穩懋四業務 動能強勁 看好第2季毛利率維持高檔

砷化鎵代工龍頭穩懋（3105）昨（30）日舉行法說會，看好本季營收將優於上季，毛利率維持高檔，備受外界矚目的光通訊及低軌衛星商機有望開始明顯爬升，預期蜂巢式網路（Cellular）、基礎建設、光通訊及

興櫃股近六成2025年賺錢

興櫃股近期成為資金追逐焦點之一，4月多檔個股漲到熔斷，隨興櫃股揭露2025年財報，基本面受到關注，包含遠壽（5859）、和淞在內興櫃股稅後純益超過10億元；怡和國際成長、光晟生技獲利年成長率超過30倍

穩得營運將逐季成長

EMC電磁相容性元件解決方案供應商穩得（6761）看好隨著AI、高速運算及邊緣應用需求快速成長，帶動大電力測試與高規格零組件需求升溫，目前土城Mega Lab大型實驗室已建置完成，預期第4季起對營收貢

智崴奪美主題樂園訂單

智崴（5263）昨（30）日宣布，與美國大型連鎖主題樂園業者簽訂兩座體感模擬遊樂設備合約，進一步拓展北美市場布局。該樂園於全球擁有多個營運據點，本次導入智崴的體感設備將進一步強化遊客於園區內的體驗多樣

樂迦智慧細胞工廠 啟用

再生醫療CDMO大廠樂迦再生（6891）昨（30）日宣布，旗下亞洲最大「智慧細胞工廠」啟用，並與德國再生醫療公司美天旎（Miltenyi Biotec）簽署合作協議，將透過樂迦的生產基地，協助美天旎將

浩鼎執行長 陳雅琪代理

浩鼎（4174）昨（30）日宣布，在該公司執行長王慧君退休後，董事會決議由現任研發長陳雅琪代理執行長職務。陳雅琪將憑藉其20年國際藥廠經驗，加速浩鼎新藥開發與國際上市時程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。