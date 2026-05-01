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穩懋四業務 動能強勁 看好第2季毛利率維持高檔

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
穩懋董事長陳進財。聯合報系資料照
穩懋董事長陳進財。聯合報系資料照

砷化鎵代工龍頭穩懋（3105）昨（30）日舉行法說會，看好本季營收將優於上季，毛利率維持高檔，備受外界矚目的光通訊及低軌衛星商機有望開始明顯爬升，預期蜂巢式網路（Cellular）、基礎建設、光通訊及WiFi等四大業務本季都有機會成長。

穩懋昨日並公布首季財報，合併營收45.90億元，季減4%，年增28%；毛利率26.3%，季減5.5個百分點；歸屬母公司稅後淨利5.33億元，季減48%，但較去年同期大幅增加3,312%，每股純益1.26元。

回顧首季，穩懋指出，美系客戶進入備貨淡季，加上WiFi路由器（Router）相關產品受到記憶體短缺影響，拉貨動能減弱，不過觀察資料中心相關需求仍持續成長，手機功率放大器（PA）在中高階機種則仍呈現季成長狀態。首季整體產能利用率約落在60%。

展望後市，穩懋預估，本季合併營收可望成長中雙位數百分比（14%至16%），毛利率介於26%至29%區間，與上季差不多。

穩懋預期，本季蜂巢式網路（Cellular）、基礎建設、光通訊及WiFi等四大業務都有機會成長，以光通訊及低軌衛星應用的基礎建設成長將較為顯著。

至於手機端的中高階機種出貨同樣有望受惠於今年備貨需求到來，帶動相關功率放大器（PA）產品出貨逐季上升，看好營運仍有望穩健成長。

談到市場關注的光通訊應用，穩懋表示，從磊晶到測試等製程都已準備就緒，目前已經看到客戶在PD、LD等光通訊元件完成產品驗證，並本季開始小量生產，預期後續產能有望逐步放大。

新產能投資方面，陳舜平指出，目前在4吋、6吋等晶圓製程都有產能擴充計畫，以因應光通訊需求持續成長，以及未來低軌道衛星有望大規模商用化帶來的商機。

WiFi 光通訊 營收

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