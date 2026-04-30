EMC電磁相容性元件解決方案供應商穩得（6761）看好隨著AI、高速運算及邊緣應用需求快速成長，帶動大電力測試與高規格零組件需求升溫，目前土城Mega Lab大型實驗室已建置完成，預期第4季起對營收貢獻逐步放大，法人看好公司今年營運將逐季成長。

穩得昨（30）日舉行法說會，在產品組合優化與高毛利業務占比提升下，未來營收與獲利將逐步攀升，關鍵成長動能來自AI伺服器相關應用，包括BBU（電池備援模組）、CDU（冷卻液分配裝置）、高速交換器及電源系統等，相關測試與零組件需求持續升溫。

此外，重點投資的土城Mega Lab大型實驗室已建置完成，具備單一實驗室1.2MW測試能力，並整合EMC、安規及冷卻測試，為全球唯一一站式大電力測試場域，已取得TAF認證，今年6月底7月初完成UL、VCCI、BSMI等國際認證。