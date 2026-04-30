樂迦智慧細胞工廠 啟用

再生醫療CDMO大廠樂迦再生（6891）昨（30）日宣布，旗下亞洲最大「智慧細胞工廠」啟用，並與德國再生醫療公司美天旎（Miltenyi Biotec）簽署合作協議，將透過樂迦的生產基地，協助美天旎將細胞治療產品推廣到台灣在內的亞洲市場。

華立轉投資之再生醫療CDMO大廠樂迦再生昨日於竹北生醫園區舉辦CDMO智慧型工廠啟用典禮。該廠為國內首座導入機器人於細胞製程的智慧工廠，並為機器人運作量身打造，歷時兩年半、投入逾10億元建置，預計將於第2季正式啟用，為台灣再生醫療產業寫下新里程碑。

樂迦再生訂單一波波，也與澳洲再生醫療公司Cambium Bio（CMB）及正揚生醫簽署協議，針對乾眼症先進細胞療法的大規模商業化量產進行全面合作布局。該產品已取得美國FDA快速審查及孤兒藥資格，正同步規劃進入美國FDA與台灣TFDA第三期臨床試驗。

樂迦昨日竹北廠啟用典禮，包括總統府資政邱義仁、衛福部次長林靜儀、國發會副主委詹方冠、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之等多國使節，與新竹縣長楊文科、竹科管理局局長胡世民、新竹縣衛生局等長官等代表共同出席活動。

樂迦再生董事長邱俊榮表示，竹北廠的落成啟用，標誌著樂迦正式將生技產業的「本夢比」，轉化為實質「本益比」的歷史時刻，期許樂迦能發揮如台積電般的智慧製造實力，不僅製造細胞，更是創造未來，將技術優勢轉化為改變病患生命的契機。

樂迦智慧細胞工廠高十層樓，是目前亞洲面積最大、整合自動化與智慧化製程最完整的細胞治療生產基地。工廠採用符合國際PIC/S GMP最高規範的製造標準設計，結合「數位雙生（Digital Twin）」技術與首創的「IDMO（創新開發製造機構）」自動化製造模式，將高度複雜的細胞製程系統性標準化，大幅突破傳統產能瓶頸，為規模化生產奠定堅實基礎。