穩得法說會／預期第4季起營收貢獻將逐步放大 法人看好今年逐季成長

EMC電磁相容性元件解決方案供應商穩得（6761）看好隨著AI、高速運算及邊緣應用需求快速成長，帶動大電力測試與高規格零組件需求升溫，公司重點投資的土城Mega Lab大型實驗室已建置完成，預期第4季起營收貢獻將逐步放大，法人看好該公司今年營運將呈現逐季成長的態勢。

穩得30日舉行法說會，公司指出，在產品組合優化與高毛利業務占比提升下，未來營收與獲利將逐步攀升，至於關鍵成長動能來自於公司積極布局AI伺服器相關應用，包括BBU（電池備援模組）、CDU（冷卻液分配裝置）、高速交換器及電源系統等，相關測試與零組件需求持續升溫。

此外，公司重點投資的土城Mega Lab大型實驗室已建置完成，具備單一實驗室1.2MW測試能力，並整合EMC、安規及冷卻測試，為全球唯一一站式大電力測試場域，目前已取得TAF認證，估在2026年6月底7月初完成UL、VCCI、BSMI等國際認證。該實驗室已開始小量接單，並提供Prtest與Debug服務，預計第4季起營收貢獻將逐步放大。

在獲利能力方面，穩得進一步說，實驗室測試服務毛利率可達45%以上，顯著優於整體平均水準，將成為推升公司整體毛利的重要動能。公司亦設定中長期毛利率目標，研判2026年提升至38%、2027年進一步挑戰40%。