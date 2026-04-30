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程曦資訊送件上櫃 續拚 AI 工具開發

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

數位轉型整合服務龍頭廠商程曦資訊（6898）30日向櫃檯買賣中心送件申請上櫃，主辦承銷商為兆豐證券。受惠公部門與企業對客服委外及數位轉型需求持續成長，帶動程曦服務規模穩步擴大，2025年合併營收11.97億元，創歷史新高，稅後淨利1.72億元，每股純益6.09元。

程曦目前常態性年約客戶占比逾9成，續約率亦逾9成，其中公部門合約占整體營收約7成；在公部門領域，公司今年成功接獲移工一站式服務、社會住宅諮詢及長照等民生相關政策標案訂單；在民間企業方面，則提供AI應用、高科技業與智慧交通等高技術門檻產業的會員經營與顧客流程優化服務訂單，協助導入AI智能客服與數據分析工具，提升客服體驗與營運效率。

受惠年約型服務規模持續擴大與既有客戶需求成長，程曦2026年第1季合併營收3.11億元，年增13.79%，其動能來自公部門專案延續，企業客戶服務需求提升，以及多項既有服務案件規模擴大。唯面臨人力成本上升壓力，以及配合業務規模成長進行人員擴編，致第1季平均毛利率略降至22.7％。

同時，公司持續投入AI工具開發與系統優化等相關費用，影響短期獲利表現，第1季稅後淨利0.37億元，每股純益1.27元。公司表示，今年第1季研發費用增加為了整體營運的優化，將有助於未來營運規模擴張與服務效率的提升。

程曦近年來持續深化AI應用，推動智能客服與營運輔助工具升級，涵蓋AI語音辨識、文字客服、自動分流及知識庫系統，並發展AI Trainer與AI智能質檢等功能，協助提升客服效率與作業標準化。

在業務發展方面，公司已將AI智能分析導入多項政府與民間企業專案，透過高模組化與資安架構設計，依客戶需求快速部署，提升企業流程自動化與數據應用能力。同時，公司將AI語言模型導入內部教育訓練與管理流程，降低重複性作業負擔，優化人力配置與成本結構，朝「AI輔助人力」及服務產品化方向發展。

營收

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