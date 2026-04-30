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光通訊、低軌衛星商機加持 穩懋第2季營收拚成長

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋（3105）總經理陳舜平預估，第2季營收將有望出現雙位數成長，其中光通訊及低軌衛星商機更有望開始明顯爬升，成為帶動本季四大產品線業績成長的新動能。

穩懋30日舉行法說會並公告第1季財報，單季合併營收為45.90億元、季減4％、年成長28％，毛利率達26.3％、季減5.5個百分點，歸屬母公司稅後淨利5.33億元、季減48％，不過相較去年同期大幅增加3,312％，每股純益1.26元。

回顧第1季營運成果，陳舜平指出，美系客戶進入備貨淡季，加上WiFi路由器（Router）相關產品受到記憶體短缺，造成拉貨動能減弱，不過觀察資料中心相關需求仍持續成長，至於手機功率放大器（PA）在中高階機種仍呈現季成長狀態，讓今年首季營運可望繳出優於去年同期成績單。當中，產能利用率約落在60％。

針對第2季營運展望，穩懋預估，本季合併營收將可望成長中雙位數水準，意即將達到14～16％左右，毛利率則預估將落在26～29％區間，與上季相比相仿。

手機 營收 穩懋

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