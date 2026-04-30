光通訊、低軌衛星商機加持 穩懋第2季營收拚成長

IDC業者是方電訊（6561）董事會昨（29）日通過首季財報，單季每股純益3.69元，創同期新高。展望後市，是方看好，受惠AI需求驅動IDC及雲端應用持續成長，將推升該公司營運再創新高。

2026-04-30 00:32