杏一法說會／兩岸展店轉趨審慎 強攻長照3.0商機

杏一（4175）30日召開法說會，董事長陳麗如表示，面對高齡化、缺工與消費環境轉變，未來營運將以「穩健展店＋長照商機」為主軸，兩岸布局同步調整節奏，其中，中國大陸市場維持擴張動能但轉趨審慎，台灣則以人力到位為前提推進展店，並結合長照3.0與會員經營，作為下一階段成長引擎。

在展店策略上，杏一指出，大陸目前已有12家門市與4座商場，台灣有226家醫院型門市、88家社區型門市、24家商場，與2024年規模相當。雖受總體經濟影響，消費動能相對保守，但仍將持續拓點，惟展店決策將更強調單店效益與回收速度，採取「審慎擴張」策略，避免過度投資帶來壓力。

杏一因台灣市場面臨少子化與零售服務業缺工雙重挑戰，近年展店明顯轉趨保守。公司表示，未來展店將以「人力培育與展店節奏匹配」為原則，在確保門市服務品質與人才供給無虞下，才會推動新據點開出；目前仍持續評估醫院型與社區型門市等標的，並未停止展店計畫。

杏一從醫院周邊門市起家，近年逐步擴展至社區型門市，串聯急性、慢性與日常保健需求，形成全域服務網絡，未來仍將持續優化兩大店型配置，提升單店營運效率與顧客黏著度。

除展店外，長照政策亦成為關鍵成長動能。杏一指出，隨台灣於2025年邁入超高齡社會，65歲以上人口占比持續攀升，將配合7月上路的長照3.0政策，導入智慧輔具租賃服務，並透過門市教育訓練、社區健康講座與醫療院所合作，強化與消費者接觸點，帶動門市流量與商品銷售。

在營運模式上，杏一持續深化OMO布局，透過線上預約體驗、門市試用與專人諮詢，串聯線上與線下服務，同時運用會員數據進行分眾行銷，提升回購率。目前會員數已達425萬，成為推動營收成長的重要基礎。