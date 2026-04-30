福邦證股東會／通過配息1.36元、殖利率逾8％ 完成董事改選

福邦證（6026）30日召開股東常會，通過每股配發現金股息1.3641元，現金股息殖利率逾8％；福邦股東會並進行董事、獨立董事改選，選出黃炳鈞、黃顯華等六席董事及羅能清等三席獨立董事。股東會後隨即召首次董事會選舉董事長，由黃炳鈞順利連任。

福邦證2025年稅後淨利6億8,297萬元，較2024年增加2億4,507萬元，年增55.97％，每股盈餘1.724元；30日股東常會通過承認2025年營業報告及財務報表、盈餘分配案，每股配發現金股息1.3641元。以30日收盤價15.34元計算，現金股息殖利率高達8.88％。

福邦證股東會並進行董事改選，由黃炳鈞、黃顯華、鄭更義、陳松正、財契爾資產管理（股）公司、達友投資公司當選。獨立董事則由羅能清、許美麗、葉秀惠等三人當選。

對於今年業績展望，福邦證總經理陳松正表示，福邦的主要收入有：固定的手續費收入和資本利得兩塊，固定手續費收入這部分，福邦一直表現很穩定，資本利得方面，由於3月份有部分個股股價波動較大，衝擊整體業績表現，但4月已經明顯好轉。

福邦證券董事長黃炳鈞補充說明，今年第1季業績表現較弱，主要是受到部位管理不佳影響所致，但福邦全年的營運展望仍然是正向、樂觀的，尤其是承銷業務每年IPO件數均維持在5~7家、SPO則在10~20家間。