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天能綠電申購火熱登場 競拍超額2.67倍

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
天能綠電（7842）近期完成公開承銷競價拍賣，市場反應熱絡，超額認購達2.67倍，得標加權平均價127.55元。雲豹能源／提供
天能綠電（7842）近期完成公開承銷競價拍賣，市場反應熱絡，超額認購達2.67倍，得標加權平均價127.55元。雲豹能源／提供

隨著台股新股申購市場熱度回溫，具備價差題材的個股再度成為資金關注焦點。國內綠電交易龍頭廠天能綠電（7842）即將上櫃，近期完成公開承銷競價拍賣，市場反應熱絡，超額認購達2.67倍，在興櫃價格維持高檔下，中籤潛在報酬空間受到投資人關注。

以4月28日興櫃收盤價157元與承銷價108元計算，天能綠電單張潛在價差達數萬元，在近期新股申購動能回升的環境下，預料將進一步帶動投資人參與公開申購意願。

據悉，天能綠電本次競價拍賣釋出2,348張全數順利完成，此次吸引參與投標的合格投標數量共計6,325張，超額認購2.67倍。29日上午開標，得標加權平均價格為127.55元，目前於4月28日至4月30日辦理公開申購587張，預計5月5日公開抽籤，並於5月11日正式掛牌上櫃。

除了短期價差題材外，市場同時關注其基本面支撐力道。受惠企業淨零轉型趨勢與再生能源轉供機制逐步成熟，天能綠電近年營運規模快速擴大，2025年轉供量已達近4.2億度，較前一年大幅成長逾倍，在國內民營售電市場維持領先地位。

在客戶結構方面，公司主要服務半導體、電子製造及電信等產業，涵蓋美光科技、日月光投控、中華電信等企業。由於此類產業用電需求穩定，且多採長期採購模式，有助於提升售電業者營運穩定度。

進一步觀察其營運結構，天能綠電累計綠電合約總量達341億度，其中逾九成為10年以上長期合約，提供穩定且具可預測性的營收來源。市場普遍認為，長約占比較高的售電業者，在電力市場波動下具備較佳抗風險能力。

此外，天能綠電的財務表現亦反映成長動能，2025年公司合併營收22.85億元、年增123%，稅後淨利5,969萬元、年增137%，每股盈餘4.01元；2026年第一季營收達7.22億元，年增86.9%，續創單季新高。

展望未來，隨AI應用擴展與高耗能產業發展，用電需求持續攀升，企業對穩定綠電供應的需求亦同步提高，有助於天能綠電營運動能續強。法人指出，在政策推動與市場機制逐步完善下，綠電轉供市場規模仍具成長空間，具備供電整合與履約能力的業者，將持續受惠。

綠電 再生能源 天能綠電

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