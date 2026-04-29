東元小金雞安達康 要上興櫃

東元（1504）衝刺AI相關業務，子公司安達康（TECOBAR）是主要助力之一。安達康董事長林達文29日表示，隨資料中心業務高速成長，今年營收有望挑戰倍增目標，公司並規劃下半年登錄興櫃，長期朝上市櫃邁進，有望成為東元集團旗下第六家上市櫃公司。

安達康位於大馬檳城北賴工業區（Perai Industrial Estate）的裝甲式匯流排新廠，29日落成啟用。此次投入3.7億元建置，自動化程度高達80%，為全球匯流排產業自動化程度最高的基地之一，主要因應AI與雲端大廠對電力設施的嚴苛認證與品質要求。

針對產能配置，安達康檳城新廠專攻「裝甲式」匯流排，對接資料中心與半導體環境；台灣楊梅廠則維持「模鑄式」生產，主供變電站等場域。

林達文分析，目前公司合計年產能約16萬公尺，隨產線優化最大可擴充至40萬公尺。

以一座中大型資料中心約需8,000公尺匯流排估算，滿載產能足以支應20座資料中心建置需求，具備創造百億元營收的長期潛力。