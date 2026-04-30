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是方第1季獲利 創同期新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

IDC業者是方電訊（6561）董事會昨（29）日通過首季財報，單季每股純益3.69元，創同期新高。展望後市，是方看好，受惠AI需求驅動IDC及雲端應用持續成長，將推升該公司營運再創新高。

是方結算，首季營收9.82億元，創單季新高，季增6%，年增3%；毛利率48.94%，略低於去年同期的54.69%；歸屬母公司業主淨利2.87億元，雖季減8.9%，仍是歷來最強的第1季，年增2.9%，每股純益3.69元。

是方指出，AI趨勢帶動雲端應用及IDC機房需求持續成長，就該公司整體營運結構來看，首季雲端應用服務貢獻營收占比17.7%，年增9.1%，成長最大；IDC機房服務貢獻營收43.27%，年增3.7%；數據網路年增0.3%，策略性降低傳統語音通訊服務年減13.9%。

是方去年剛啟用的聯雲AI智能資料中心（LY2）已經不夠賣，進入「惜售」狀態，董事會日前決議投資30億元，於中部科學園區興建第四座AI資料中心，預計2028年投入商轉。

因應全球AI算力與代理服務需求爆發，是方LY2進駐率預計在2028年達滿載。是方表示，已與多家國際雲端服務業者、大型製造業及金融業者簽訂租用意向書。第四座中科資料中心建立，將打造從電信、網路到AI算力一站式「是方AIDC生態系」的全方位、零距離服務。

是方第四座AIDC將參照LY2的三高標準規格，即具備「高電力、高承載、高散熱」優勢；技術架構採用支援水冷與氣冷混合設計，滿足AI高密度伺服器散熱需求。

營收 雲端

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