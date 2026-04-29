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長科法說會／看好受惠客戶需求穩健成長 本季訂單動能可望延續

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

導線架大廠長科*（6548）29日舉行法人說明會，並公布今年第1季財報，單季歸屬母公司業主之本期淨利為4.69億元，與上季持平，每股純益為0.51元，展望第2季，公司看好受惠客戶需求穩健成長，本季訂單動能可望延續，法人估該公司營收季增挑戰雙位數，對後續營運展望維持正向樂觀看法。

長科指出，第1季3月營收衝上13.27億元，改寫單月歷史新高，帶動整體營收規模提升，進一步推升獲利表現；單季毛利率為21.71%，在營收放大與成本控管得宜帶動下，營業毛利季增6%、年增13%，營業利益更較上季及去年同期分別成長12%與24%，營運動能持續向上。

不過，業外表現方面則受匯率影響較大，相較2025年第4季新台幣貶值帶來的匯兌收益挹注，2026年第1季匯率走勢轉趨穩定，使相關收益明顯收斂，影響整體獲利動能，歸屬母公司業主淨利為4.69億元，與上季持平，每股稅後盈餘0.51元。

從產品組合觀察，第1季IC導線架占比32%、QFN占30%、Discrete占18%、QFP占11%，EMC-LED占9%。其中，LED產品線表現最為突出，單季銷售金額創下歷史新高，主要受惠歐系與韓系客戶需求擴大，帶動既有產品出貨成長，同時新產品亦順利切入車用、醫療及工控等應用領域，成為後續重要成長動能。

製程方面，蝕刻製程占比達56%，沖壓製程占44%；應用端則以3C為主，占比48%，工控與車用分別為25%與24%，整體結構與前一季相當，顯示需求分布維持穩定。

展望第2季，長科看好客戶需求延續，第2季訂單動能可望維持上升趨勢，單季營收具備挑戰雙位數成長空間，對後市營運維持審慎樂觀看法。法人認為，在車用電子與工控需求穩定支撐下，加上AI與高效能運算帶動相關半導體需求，有助於導線架產業景氣維持溫和復甦。

中長期布局方面，長科持續推進海外擴產計畫，以因應客戶需求成長，馬來西亞新廠已正式動土，預計2027年第3季完工，未來將成為涵蓋蝕刻、沖壓與電鍍等全製程的重要生產基地；此外，公司亦規劃於中國山東威海設立新據點，進一步優化全球產能配置。

隨著新產能逐步開出，長科同步升級QFN製程能力，強化產品競爭力並完善技術版圖，市場預期，在產能擴充與產品升級雙軌並進下，長科可望持續鞏固在導線架市場的地位，並掌握車用與高階應用帶來的成長契機。

營收 毛利率

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