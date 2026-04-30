奧孟亞揪伴 搶減重商機

奧孟亞（7776）與瑩碩子公司歐帕生技醫藥昨（29）日共同宣布，雙方簽署合作備忘錄（MOU），建立長期夥伴關係。奧孟亞將把其核心產品GLP-1受體促效劑 ANY002 mini委由歐帕生技生產，首發將著眼於美國、台灣及日本三大減重市場。

ANY002 mini 為奧孟亞基於既有口服胜肽平台所延伸開發之新劑量產品，主要對應諾和諾德甫上市的Rybelsus新配方產品。ANY002 mini既無侵權又能達到和 Rybelsus 新配方錠劑相當的生體可用率。奧孟亞對市場的靈敏度和研發能力也再次獲得驗證。

歐帕生技為瑩碩生技持股逾八成的子公司，成立於2013年，為一家具備國際標準PIC/S GMP認證的專業藥廠。憑藉歐帕生技在特殊劑型累積的開發實力與技術平台，長期與國內外多家藥廠客戶建立起穩定的代工與夥伴關係。