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營運表現淡季不淡！長科首季每股純益0.51元 優於預期

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
長科董事長陳志宏。圖／長科提供
長科董事長陳志宏。圖／長科提供

長華科技（長科*，6548）29 日舉行 2026 年第1季法人說明會，公布當季營運自結數，單季合併營收為36.72億元，單季毛利率為21.71％，單季歸屬母公司業主純益為4.69億元，每股純益為0.51元。

長科第1季營運表現淡季不淡，較上季成長5％，創下歷史單季第四高水準。其中，3月以實績13.27億元改寫單月歷史新高紀錄。受惠營收規模成長，帶動營業毛利季增6％、年增13％；同時在費用控制得宜下，營業利益較上季和去年同期分別成長12％和 24％。

在業外表現部分，2025年第4季新台幣貶值帶來顯著業外匯兌收益，相較之下，今年年第1季匯率走勢趨於平穩，使匯兌收益明顯收斂，較上季和去年同期減少。整體而言，第1季歸屬母公司業主之本期淨利為4.69億元，與上季持平，每股純益為0.51元。

依產品組合區分，第1季IC導線架占營收比重 32％、QFN（四方平面無引腳封裝）30％、Discrete 18％、QFP（四方扁平封裝） 11％及EMC-LED 9％。LED 產品線第1 季銷售金額創下歷史單季新高，表現亮眼，在既有產品線在歐系和韓系客戶需求帶動下，出貨量持續放大；同時，新產品亦順利切入車用、醫療及工控等應用領域，未來成長動能可期。就製程別而言，第1 季蝕刻製程占營收比重為56％，沖壓占比為44％。按應用領域區分，第1季 3C、工控和車用營收占比分別為 48％、25％和 24％，比重也與上季相當。

展望第2季，長科表示，受惠於客戶需求穩健成長，長科預期第2季訂單動能可望延續第1季的上升態勢，單季成長幅度具備挑戰雙位數的空間，對後續營運展望維持正向樂觀看法。

就中長期發展而言，為因應客戶需求持續成長，長科積極推動海外擴廠投資計畫。馬來西亞新廠已正式動土，預計2027年第3季完工；同時亦規劃於中國山東威海設立新公司。未來兩處廠房皆將為涵蓋蝕刻、沖壓與電鍍等全製程的重要生產基地，以優化整體產能布局。配合新廠未來對新製程的需求，長科也同步升級QFN 製程能力，逐步完善產品線及技術版圖。

營收 法說會 毛利率

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