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波若威3月自結獲利2.3億元、年增858％ 每股純益2.85元
波若威（3163）29日公告3月自結財報，單月合併營收達2.47億元、年成長24％，稅前淨利2.34億元、年增680％，歸屬母公司稅後淨利2.3億元、年成長858％，每股純益2.85元。法人預期，AI伺服器帶起的光通訊商機持續成長，波若威今年營運有望逐季衝高。
據了解，波若威在這波AI伺服器浪潮推動下，使光通訊元件出貨動能強勁，加上規格提升帶來的產品單價增加，讓毛利出現升溫。法人推估，波若威今年不僅有光通訊規格升級商機，後續更有輝達（NVIDIA）CPO拉貨需求，今年營運將有機會挑戰逐季創高。
波若威29日股價表現相對平淡，終場收跌2.34％至1,045元，觀察籌碼面，三大法人一共賣超177張，連續8個交易日賣超。
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