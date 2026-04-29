快訊

一撞害死女警…肇事女大生只顧機車未道歉遭撻伐 學校回應了

4縣市發布大雨特報！雷雨狂炸到明清晨 氣象署提醒慎防積水、坍方

2026報稅季來了！綜所稅新制重點整理 申報避雷指南全攻略

聽新聞
0:00 / 0:00

波若威3月自結獲利2.3億元、年增858％ 每股純益2.85元

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

波若威（3163）29日公告3月自結財報，單月合併營收達2.47億元、年成長24％，稅前淨利2.34億元、年增680％，歸屬母公司稅後淨利2.3億元、年成長858％，每股純益2.85元。法人預期，AI伺服器帶起的光通訊商機持續成長，波若威今年營運有望逐季衝高。

據了解，波若威在這波AI伺服器浪潮推動下，使光通訊元件出貨動能強勁，加上規格提升帶來的產品單價增加，讓毛利出現升溫。法人推估，波若威今年不僅有光通訊規格升級商機，後續更有輝達NVIDIA）CPO拉貨需求，今年營運將有機會挑戰逐季創高。

波若威29日股價表現相對平淡，終場收跌2.34％至1,045元，觀察籌碼面，三大法人一共賣超177張，連續8個交易日賣超。

NVIDIA 光通訊 波若威 輝達

延伸閱讀

威剛財報／首季EPS飆30元、一季賺贏全年 改寫歷史紀錄

富世達3月每股賺5.46元 年增逾185%

臻鼎由黑翻紅攻漲停 高階 PCB 成長題材續熱

光寶科財報／首季毛利率21.7% EPS 1.66元、創近五年同期新高

相關新聞

今年首家外國公司 禾碩康-KY申請掛牌上市

臺灣證券交易所表示，英屬開曼群島商禾碩康（7874）股份有限公司（NPIC Cayman）於29日正式向遞件申請股票第一上市，為本年度首家申請股票第一上市的外國企業。

基米創新板上市 申購報酬率逾三成中籤機會高

臺灣證券交易所公告，基米（4195）採競價拍賣方式辦理承銷，於4月29日順利完成，得標加權平均價格22.06元。

天能綠電轉上櫃 申購報酬率達四成

臺灣證券交易所公告，天能綠電（7842）採競價拍賣方式辦理承銷，於4月29日順利完成，得標加權平均價格127.55元。

今年第6家國內公司 特力屋送件申請上市

臺灣證券交易所29日公告，特力屋（7867）已正式送件申請股票上市，成為本年度第6家申請上市的國內公司（不含創新板）。特力屋實收資本額為新台幣9億6,000萬元，由何湯雄擔任董事長及負責人，張栢青為總

永笙-KY 30日上市掛牌 首五個交易日無漲跌幅限制

臺灣證券交易所表示，永笙-KY（4178）股票自30日上市開始買賣。永笙生技股份有限公司為初次上市掛牌，其普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股價採無漲跌幅限制；生技股的永笙-KY普通股數量為215,

基米上市競拍完成 公開申購承銷價22.06元、抽中者投報率34%

基因定序領導大廠基米（4195）29日完成創新板上市前現增競拍作業。本次競價拍賣5,437張，以美國標方式決定競拍得標價格，已全部順利拍賣成功，最高得標價格309.60元，最低得標價格20.10元，加

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。