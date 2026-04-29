今年首家外國公司 禾碩康-KY申請掛牌上市

臺灣證券交易所29日公告，特力屋（7867）已正式送件申請股票上市，成為本年度第6家申請上市的國內公司（不含創新板）。特力屋實收資本額為新台幣9億6,000萬元，由何湯雄擔任董事長及負責人，張栢青為總

2026-04-29 17:03