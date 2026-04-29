聽新聞
0:00 / 0:00
今年首家外國公司 禾碩康-KY申請掛牌上市
臺灣證券交易所表示，英屬開曼群島商禾碩康（7874）股份有限公司（NPIC Cayman）於29日正式向遞件申請股票第一上市，為本年度首家申請股票第一上市的外國企業。
禾碩康（NPIC Cayman）董事長為康潤生，公司實收資本額為新台幣2.7億元，淨值達16.1億元。該公司主要產品為寵物潔牙骨及機能性點心，營運版圖橫跨全球，除了在開曼群島設有控股公司外，實際營運主體遍及台灣台北、三重，以及美國德拉瓦州與中國大陸上海等地。
在財務表現方面，禾碩康114年度稅前純益新台幣3.4億元，基本每股盈餘（EPS）高達10.62元。市場結構上，美國市場占比高達97％以上，隨著全球寵物經濟持續成長，禾碩康邁向台灣資本市場，成為本年度外國企業申請來台上市的領頭羊，而公司承銷主辦券商為凱基證券。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。