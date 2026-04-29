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今年首家外國公司 禾碩康-KY申請掛牌上市

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣證券交易所表示，英屬開曼群島商禾碩康股份有限公司（NPIC Cayman）於29日正式向遞件申請股票第一上市，為本年度首家申請股票第一上市的外國企業。圖／聯合報系資料照片
臺灣證券交易所表示，英屬開曼群島商禾碩康股份有限公司（NPIC Cayman）於29日正式向遞件申請股票第一上市，為本年度首家申請股票第一上市的外國企業。圖／聯合報系資料照片

臺灣證券交易所表示，英屬開曼群島商禾碩康（7874）股份有限公司（NPIC Cayman）於29日正式向遞件申請股票第一上市，為本年度首家申請股票第一上市的外國企業。

禾碩康（NPIC Cayman）董事長為康潤生，公司實收資本額為新台幣2.7億元，淨值達16.1億元。該公司主要產品為寵物潔牙骨及機能性點心，營運版圖橫跨全球，除了在開曼群島設有控股公司外，實際營運主體遍及台灣台北、三重，以及美國德拉瓦州與中國大陸上海等地。

在財務表現方面，禾碩康114年度稅前純益新台幣3.4億元，基本每股盈餘（EPS）高達10.62元。市場結構上，美國市場占比高達97％以上，隨著全球寵物經濟持續成長，禾碩康邁向台灣資本市場，成為本年度外國企業申請來台上市的領頭羊，而公司承銷主辦券商為凱基證券。

美國 上海 EPS 證交所

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