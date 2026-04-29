基米創新板上市 申購報酬率逾三成中籤機會高

臺灣證券交易所公告，基米（4195）採競價拍賣方式辦理承銷，於4月29日順利完成，得標加權平均價格22.06元。

基米創新板初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，基米辦理競價拍賣股數5,437仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於4月29日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格20.10元、最高得標價格309.60元。

另外，基米公開申購將於4月30日截止，實際承銷價從22.2元小幅下調至22.06元，一人可申購1張，以基米29日興櫃均價29.31元換算，申購中籤報酬率32.8％。

基米創新板上市日期5月11日，上市前承銷股數1,489張，證交所公布截至29日開盤前有36,034筆申購單，換算當前中籤率4.13％相對來說高許多，預計最終中籤率將更低。

上開相關得標資訊，請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html