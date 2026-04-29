天能綠電轉上櫃 申購報酬率達四成

臺灣證券交易所公告，天能綠電（7842）採競價拍賣方式辦理承銷，於4月29日順利完成，得標加權平均價格127.55元。

天能綠電初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，天能綠電辦理競價拍賣股數2,348仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於 4 月 29 日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格114.20元、最高得標價格351.00元。

另外，天能綠電公開申購將於4月30日截止，承銷價108元，一人可申購1張，以天能綠電29日興櫃均價151.85元換算，抽中現賺4.3萬餘元，申購中籤報酬率40.6％。

天能綠電上櫃日期5月11日，上櫃前承銷股數772張，證交所公布截至29日開盤前有79,587筆申購單，換算當前中籤率0.97％，預計最終中籤率將更低。

上開相關得標資訊，請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html