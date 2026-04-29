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今年第6家國內公司 特力屋送件申請上市
臺灣證券交易所29日公告，特力屋（7867）已正式送件申請股票上市，成為本年度第6家申請上市的國內公司（不含創新板）。特力屋實收資本額為新台幣9億6,000萬元，由何湯雄擔任董事長及負責人，張栢青為總經理。
在經營實績方面，特力屋主要提供居家裝修相關商品及服務，其114年度營收達86億3,881萬元，稅前淨利為2億6,529萬元，每股稅後盈餘（EPS）為2.39元。特力屋市場結構100％專注於內銷，且已於114年10月7日完成公開發行。
股權結構部分，大股東力秋股份有限公司持股比例達54.69％，特力股份有限公司則持有17.60％，截至115年3月31日，全體董事合計持股比例為21.63％。本次上市申請案由福邦證券擔任主辦證券承銷商。
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