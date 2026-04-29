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永笙-KY 30日上市掛牌 首五個交易日無漲跌幅限制

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣證券交易所表示，永笙-KY股票自30日上市開始買賣。圖／聯合報系資料庫
臺灣證券交易所表示，永笙-KY股票自30日上市開始買賣。圖／聯合報系資料庫

臺灣證券交易所表示，永笙-KY（4178）股票自30日上市開始買賣。永笙生技股份有限公司為初次上市掛牌，其普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股價採無漲跌幅限制；生技股的永笙-KY普通股數量為215,866,981股。

證交所將於該股票上市買賣當天以盛大隆重掛牌典禮歡迎永笙生技股份有限公司加入上市行列，該典禮將於當日上午八點五十分到九點三十分之間透過『WebPro證券暨期貨市場影音傳播網』實況轉播典禮內容，歡迎各界利用網路於典禮時間至 https://webpro.twse.com.tw 觀看實況內容。

生技股 證交所

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