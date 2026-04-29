基米上市競拍完成 公開申購承銷價22.06元、抽中者投報率34%

基因定序領導大廠基米（4195）29日完成創新板上市前現增競拍作業。本次競價拍賣5,437張，以美國標方式決定競拍得標價格，已全部順利拍賣成功，最高得標價格309.60元，最低得標價格20.10元，加權平均得標價格22.06元。

基米本次辦理創新板上市前公開承銷競價拍賣，市場反應熱烈，吸引參與投標的合格投標數量共計10,243張，競價拍賣超額認購比率達1.88倍。基米於4月28日至4月30日進行公開申購1,359張，承銷價格22.06元，預計5月5日公開抽籤，5月11日正式掛牌創新板上市。若以基米28日興櫃均價計算，申購抽中者的投資報酬率約34%。

基米深耕基因定序超過25年，擁有完整的一代、二代及三代定序技術平台，同時興建台灣首座符合PIC/S GMP規範的核酸與胜肽合成工廠，跨足CDMO領域，開創第二成長曲線，是台灣唯一、全球少數能橫跨基因定序（Sequencing, R）與核酸（DNA/RNA Synthesis, DM）合成的CRDMO生技公司。

近年基米持續於多體學與臨床檢測、藥物研發、生物資訊與合成生物學，以及代理等領域拓展應用及壯大業務規模，藉由與Illumina（因美納）、Thermo Fisher（賽默飛世爾）等國際大廠進行戰略結盟，打破本土市場框架，成功升級技術門檻，並且進軍海外市場，積極布局全球基因體精準醫療高地。

受惠轉型效益發酵，基米去年合併營收7.08億元，年增36.86%，創下歷史新高；今年首季合併營收1.5億元，再創歷史同期新高，展現強勁成長動能。

展望後市，基米將以多體學科研服務、臨床檢測、CRDMO及儀器代理等四大業務主軸，持續完善精準醫療生態系，隨著經濟規模效益擴大與高毛利業務占比提升，再加上再生醫療雙法的落地實施有助產業的長線發展，今年起基米將進入一個更具規模化及國際化的穩健成長及獲利循環，對全年營運展望維持審慎樂觀態度。