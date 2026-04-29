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長科財報／首季 EPS 0.51元 AI 電源需求推升高壓導線架商機

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

導線架大廠長科*（6548）29日召開法說會並公布財報，受惠四方平面無引腳封裝（QFN）、IC與EMC LED導線架需求延續，首季營運穩健成長，單季合併營收36.7億元，季增4.8%、年增15%；毛利率21.7%，季增0.3個百分點、年減0.4個百分點；營益率13.8%，季增0.8個百分點、年增0.9個百分點；歸屬母公司淨利4.7億元，與上季持平、年增12.7%，每股稅後純益0.51元。

展望本季，長科看好電源管理相關IC需求延續升溫，尤其伺服器、資料中心等應用可望成為主要成長動能。公司指出，首季QFN、IC類產品表現不錯，LED營收也創新高，4月接單狀況更明顯優於3月，加上目前訂單交期已拉長至21周、約5個月，顯示市場仍呈現供不應求，預期4月營收可望輕鬆改寫新高，第2季營收有機會雙位數成長。

從產品結構來看，長科首季IC營收占比已達32%，QFN維持約30%，Discrete與EMC LED分別占18%、9%；其中，應用在電源管理的IC與Discrete產品，不論季增或年增均達雙位數成長。應用別方面，3C仍占47%，工控類受惠電源管理需求增加，占比提升至26%；車用市場回溫則仍不明顯。

值得注意的是，AI資料中心電力架構升級也帶動高壓導線架需求。公司指出，800V以上高壓直流架構對表面處理與材料要求更高，相關產品平均單價較一般產品高出30%至50%，目前占營收約6%至8%，公司正透過兩岸產能支應美系、歐系IDM客戶需求。

產能方面，蘇州、成都廠產能利用率已接近滿載，山東威海新廠為新增生產基地，並非遷廠，蘇州與成都廠也不會關閉。公司強調，大陸市場需求強勁，新增第三生產基地將支應後續成長。

不過，貴金屬價格上揚仍是毛利率短期變數。公司指出，去年第4季至今年第1季金、銀、鈀金等貴金屬價格明顯走高，對毛利率形成壓抑。公司目前不刻意囤積貴金屬，多採Metal Sliding機制，每三個月依公式調整或與客戶協商反映成本；隨接單強勁與價格調整逐步反映，公司對第2季毛利率回升具信心。

毛利率 營收 母公司

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