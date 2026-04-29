康霈減少腹部皮下脂肪新藥完成台灣 TFDA IND 申請 股價拉出第2根漲停

康霈*（6919）公告表示，用於減少腹部皮下脂肪的新藥注射劑之亞太二期臨床試驗，已完成台灣TFDA IND申請，29日開高走高衝上漲停111元鎖死，拉出第2根漲停板。

康霈重大訊息公告指出，目前80%以上的減脂療程仍採用侵入性的外科手術，包含抽脂手術與腹部整形術；雖然外科手術的減脂療效較目前已上市的非手術減脂產品明顯許多，但仍伴隨著許多明顯副作用與後遺症，及可能威脅生命的嚴重副作用。

康霈說明，近年來非手術減脂產品快速崛起，包括冷凍減脂(Cryolipolysis)、超音波減脂、減脂注射劑(成分為去氧膽酸或其鹽類)等，然而，目前非手術減脂產品多半療效不佳，無法明顯減少治療部位皮下脂肪，且術後需12周以上才可見療效，並伴隨中、重度副作用風險，美國整形外科醫學會(American Society of Plastic Surgeons, ASPS)研究報告指出，目前仍有超過60%的人因不滿意現有減脂療程或因害怕副作用而卻步，顯示減脂市場龐大且仍有大量需求未被滿足。

康霈表示，將在亞太地區包含台灣和澳洲執行新藥注射劑用於減少腹部皮下脂肪之二期臨床試驗，增加亞洲族群的安全性和療效數據，以利未來新藥查驗登記申請(NDA)與市場推廣。

康霈指出，已在2026年4月28日完成此二期試驗於台灣TFDA IND臨床試驗申請。試驗同時使用MRI量測腹部皮下脂肪體積變化及Abdominal Fat Rating Scale (AFRS)評估腹部脂肪等級改善作為療效指標，預計將於台灣和澳洲納入約250位受試者。

台股29日下跌，生技股表現相對抗跌，康霈以105.5元開高後急衝上漲停111元鎖死，漲停及排隊買單超過3,200張；順藥（6535）也是開高後衝漲停138.5元鎖死；寶齡富錦（1760）、沛爾生醫-創（6949）、合富-KY（4745）等盤中漲幅逾5%，藥華藥（6446）、和康生（1783）也是大漲表現。