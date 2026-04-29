快訊

「花生零關稅滅農說」被批選舉炒作 張麗善轟陳駿季：滿腦子都政治

連假前小確幸！ 國際珍奶日「買一送一」懶人包 超商買2送2、這家加1元多一件

嵐解散倒數1個月！大野智被拍與舊愛密會 女方深夜待家中2小時

聽新聞
0:00 / 0:00

康霈減少腹部皮下脂肪新藥完成台灣 TFDA IND 申請 股價拉出第2根漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

康霈*（6919）公告表示，用於減少腹部皮下脂肪的新藥注射劑之亞太二期臨床試驗，已完成台灣TFDA IND申請，29日開高走高衝上漲停111元鎖死，拉出第2根漲停板。

康霈重大訊息公告指出，目前80%以上的減脂療程仍採用侵入性的外科手術，包含抽脂手術與腹部整形術；雖然外科手術的減脂療效較目前已上市的非手術減脂產品明顯許多，但仍伴隨著許多明顯副作用與後遺症，及可能威脅生命的嚴重副作用。

康霈說明，近年來非手術減脂產品快速崛起，包括冷凍減脂(Cryolipolysis)、超音波減脂、減脂注射劑(成分為去氧膽酸或其鹽類)等，然而，目前非手術減脂產品多半療效不佳，無法明顯減少治療部位皮下脂肪，且術後需12周以上才可見療效，並伴隨中、重度副作用風險，美國整形外科醫學會(American Society of Plastic Surgeons, ASPS)研究報告指出，目前仍有超過60%的人因不滿意現有減脂療程或因害怕副作用而卻步，顯示減脂市場龐大且仍有大量需求未被滿足。

康霈表示，將在亞太地區包含台灣和澳洲執行新藥注射劑用於減少腹部皮下脂肪之二期臨床試驗，增加亞洲族群的安全性和療效數據，以利未來新藥查驗登記申請(NDA)與市場推廣。

康霈指出，已在2026年4月28日完成此二期試驗於台灣TFDA IND臨床試驗申請。試驗同時使用MRI量測腹部皮下脂肪體積變化及Abdominal Fat Rating Scale (AFRS)評估腹部脂肪等級改善作為療效指標，預計將於台灣和澳洲納入約250位受試者。

台股29日下跌，生技股表現相對抗跌，康霈以105.5元開高後急衝上漲停111元鎖死，漲停及排隊買單超過3,200張；順藥（6535）也是開高後衝漲停138.5元鎖死；寶齡富錦（1760）、沛爾生醫-創（6949）、合富-KY（4745）等盤中漲幅逾5%，藥華藥（6446）、和康生（1783）也是大漲表現。

亞太 康霈

延伸閱讀

正揚生醫掌握再生醫療核心技術主權 正式啟動授權回歸與業務重組

旺宏「虧轉盈」強拉第二根漲停！外資回補添火力 記憶體族群續彈

打造台灣成量子島、金寶為大贏家 股價漲停鎖死近5.5萬張排隊等著買

搭上台積電就會漲！台肥拿下廢硫酸再處理訂單 爆量強鎖漲停

相關新聞

康霈減少腹部皮下脂肪新藥完成台灣 TFDA IND 申請 股價拉出第2根漲停

康霈*（6919）公告表示，用於減少腹部皮下脂肪的新藥注射劑之亞太二期臨床試驗，已完成台灣TFDA IND申請，29日開高走高衝上漲停111元鎖死，拉出第2根漲停板。

91APP買庫藏 預計5,000張

91APP*-KY（6741）昨（28）日公告，將從今（29）日至6月26日，執行第四次買回公司股票計畫，將從集中市場買回普通股5,000張，用以轉讓給員工，每股買回價格區間為43.5元至94.5元，

精測第1季賺逾一股本

半導體測試介面大廠精測（6510）昨（28）日公告首季財報，受惠高速運算（HPC）測試介面訂單動能強勁，單季稅後純益3.42億元，創新高，季增20%，年增54.6%，每股純益10.43元，單季賺逾一個

昇達科第1季獲利創高

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）昨（28）日舉行法說會，公布上季獲利季增17%，每股純益3.68元，連續二季創新高，首季低軌衛星營收占比已達八成，目前訂單能見度超過兩季，對本季營運樂觀。

竑騰3月 EPS 2.7元

半導體設備廠竑騰（7751）昨（28）日應主管機關要求，公告自結3月獲利7,266萬元，年增136.22%，每股純益2.7元。

中光電將逐季成長

中光電（5371）昨（28）日舉行法說會，公司表示，本季大尺寸OLED顯示器及ODM車載業務持續穩健成長，伴隨AI筆電機種出貨放量，節能產品整體出貨量預期將季增一至二成。看好今年整體營運將逐季成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。