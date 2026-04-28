築間餐飲集團（7723）持續加速轉型優化，今年上半年將一口氣開出二個新品牌，其中，鎖定年輕與商務客層的「麟德殿牛肉麵．四時茶館」昨（28）日正式開幕，築間同時宣布，鎖定哈韓族的「百年土種蔘雞湯」，也將在5月亮相。

此外，隨著母親節檔期即將到來，家庭聚餐、節慶宴客與多人聚會需求可望升溫，築間餐飲集團旗下火鍋、燒肉、韓式料理、港式點心及多元聚餐品牌，皆具備承接節慶聚餐商機的產品與場景優勢。

築間預期，母親節檔期將有助帶動門店來客數與整體營收表現，並進一步放大品牌組合效益，為第2季營運動能挹注成長支撐。

築間全新餐飲品牌「麟德殿．四時茶館」本月24日試營運以來，憑藉「牛肉麵＋茶館」的複合式餐飲定位，迅速打開市場能見度，來客表現亮眼，成為台中七期新市政商圈近期備受關注的餐飲新話題。

新店首度結合「麟德殿牛肉麵」的核心麵食實力與茶館式用餐方式，打造融合麵食、飯食、茶食與飲品的全新餐桌體驗，不僅象徵品牌據點版圖進一步拓展，也代表餐飲型態正式升級。