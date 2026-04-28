快訊

MLB／鄧愷威首局挨長打失2分 太空人0：2落後

油市震撼…阿聯擬下月退出OPEC 逐步增產石油

聽新聞
0:00 / 0:00

築間開出兩個新品牌

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

築間餐飲集團（7723）持續加速轉型優化，今年上半年將一口氣開出二個新品牌，其中，鎖定年輕與商務客層的「麟德殿牛肉麵．四時茶館」昨（28）日正式開幕，築間同時宣布，鎖定哈韓族的「百年土種蔘雞湯」，也將在5月亮相。

此外，隨著母親節檔期即將到來，家庭聚餐、節慶宴客與多人聚會需求可望升溫，築間餐飲集團旗下火鍋、燒肉、韓式料理、港式點心及多元聚餐品牌，皆具備承接節慶聚餐商機的產品與場景優勢。

築間預期，母親節檔期將有助帶動門店來客數與整體營收表現，並進一步放大品牌組合效益，為第2季營運動能挹注成長支撐。

築間全新餐飲品牌「麟德殿．四時茶館」本月24日試營運以來，憑藉「牛肉麵＋茶館」的複合式餐飲定位，迅速打開市場能見度，來客表現亮眼，成為台中七期新市政商圈近期備受關注的餐飲新話題。

新店首度結合「麟德殿牛肉麵」的核心麵食實力與茶館式用餐方式，打造融合麵食、飯食、茶食與飲品的全新餐桌體驗，不僅象徵品牌據點版圖進一步拓展，也代表餐飲型態正式升級。

母親節 牛肉麵 燒肉

延伸閱讀

搶攻母親節聚餐商機 新天地以膠原蛋白系美味寵愛媽咪

母親節聚餐商機 台中餐飲業勞動節連假起搶攻

享溫馨掛牌上市早盤漲近2成 啟動營收成長4引擎

30年風味走出餐廳 義麵教父打造可帶走的歐風餐桌體驗

相關新聞

91APP買庫藏 預計5,000張

91APP*-KY（6741）昨（28）日公告，將從今（29）日至6月26日，執行第四次買回公司股票計畫，將從集中市場買回普通股5,000張，用以轉讓給員工，每股買回價格區間為43.5元至94.5元，

精測第1季賺逾一股本

半導體測試介面大廠精測（6510）昨（28）日公告首季財報，受惠高速運算（HPC）測試介面訂單動能強勁，單季稅後純益3.42億元，創新高，季增20%，年增54.6%，每股純益10.43元，單季賺逾一個

昇達科第1季獲利創高

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）昨（28）日舉行法說會，公布上季獲利季增17%，每股純益3.68元，連續二季創新高，首季低軌衛星營收占比已達八成，目前訂單能見度超過兩季，對本季營運樂觀。

竑騰3月 EPS 2.7元

半導體設備廠竑騰（7751）昨（28）日應主管機關要求，公告自結3月獲利7,266萬元，年增136.22%，每股純益2.7元。

中光電將逐季成長

中光電（5371）昨（28）日舉行法說會，公司表示，本季大尺寸OLED顯示器及ODM車載業務持續穩健成長，伴隨AI筆電機種出貨放量，節能產品整體出貨量預期將季增一至二成。看好今年整體營運將逐季成長。

華洋精機預計5月掛牌

半導體自動光學檢測（AOI）設備廠華洋精機（6983）將於5月掛牌上櫃，暫定每股承銷價85元。華洋精機總經理蕭賢德昨（28）日表示，今年營收可望成長雙位數水準，隨既有客戶持續擴廠，將積極拓展日本市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。