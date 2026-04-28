華洋精機預計5月掛牌

91APP*-KY（6741）昨（28）日公告，將從今（29）日至6月26日，執行第四次買回公司股票計畫，將從集中市場買回普通股5,000張，用以轉讓給員工，每股買回價格區間為43.5元至94.5元，

2026-04-28 23:39