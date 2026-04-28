昇達科第1季獲利創高

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）昨（28）日舉行法說會，公布上季獲利季增17%，每股純益3.68元，連續二季創新高，首季低軌衛星營收占比已達八成，目前訂單能見度超過兩季，對本季營運樂觀。

法人看好，隨著訂單源源不絕，昇達科本季毛利率有機會突破六成，單季可望賺逾半個股本，營收、獲利再創新高。

昇達科結算，首季營收10.2億元，季增22.3%，年增65%；毛利率58%，高於去年同期50.6%，略低於前一季的59%；稅後純益2.53億元，季增17%，年增77%，每股純益3.68元，營收、獲利連兩季創單季新高。

昇達科董事長陳淑敏表示，首季來自低軌衛星貢獻營收季增40%，年增130.5%，相關業務營收占比從去年同期57%提升到80%，顯示低軌衛星高頻通訊需求持續升溫，並成為推升營運表現的重要動能。

昇達科總經理吳東義表示，目前低軌衛星出貨品項多達數十項，包含天上的衛星（Payload、TTC、ISL、DTC）占比達八成，地面站占比20%，除衛星地面站及衛星通訊酬載，昇達科近期也達到多項技術里程碑，光星間鏈路（OISL）相關組件已量產出貨，預估今年來自OISL貢獻比重可望達25%。

昇達科主要客戶包含SpaceX、Amazon LEO、AST以及英國F公司，貢獻衛星營收比重達98%，除主要客戶持續發射下一代衛星外，昇達科也持續拓展中小型低軌衛星客戶，去年中小型客戶年增50%，今年成長更高達100%，除大客戶持續快速成長，中小客戶也成為關鍵潛在商機。

展望2026年，吳東義認為，低軌衛星客戶及市場需求強勁，訂單能見度高，在手未交訂單超過兩季，今年營運可望季季高，是「中長期成長的第一年」。

法人關注衛星新應用包含太空太陽能及太空資料中心等，吳東義表示，主要客戶已在衛星加上運算功能，推升衛星傳輸元件用量及OISL需求，未來新客戶機會包含寬頻衛星、太空資料中心、太空太陽能、火箭發射及衛星巴士等，已與多家客戶簽訂合作協議，預估真正出貨約兩到三年後，將成為下階段成長關鍵。

昇達科昨股價漲15元，收1,620元。