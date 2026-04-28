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這檔轉上櫃申購報酬率竟接近300％ 資金門檻低又現賺逾15萬元

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣證券交易所。 路透
臺灣證券交易所。 路透

臺灣證券交易所公告，耀穎（7772）採競價拍賣方式辦理承銷，於28日順利完成，得標加權平均價格181.46元。

耀穎初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，耀穎辦理競價拍賣股數1,646仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於 4 月 28 日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格161.00元、最高得標價格429.00元。

另外，耀穎公開申購將於4月29日截止，承銷價53元，一人可申購1張，以耀穎28日興櫃均價208元換算，抽中現賺15.5萬元，申購中籤報酬率高達292.45％。

耀穎上櫃日期5月8日，上櫃前承銷股數481張，證交所公布截至28日開盤前有274,422筆申購單，換算當前中籤率0.17％，預計最終中籤率將更低。

上開相關得標資訊，請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html

證交所 股票 美國

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