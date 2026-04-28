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韭菜再度翻車！CPO熱門股穩懋再爆8,669萬元違約交割
櫃買指數28日上漲1.3%收382.02點，但櫃買中心接獲證券商群益永和通報，CPO熱門股穩懋（3105）繼27日出現9,669.6萬元違約交割後，又爆出8,669.7萬元違約交割。這是今年來櫃買市場第七起，今年上市櫃第八起違約交割案。
統計穩懋近兩日違約交割金額已經累計達1.83億元。而且28日跟27日證券商群益永和都有通報穩懋違約交割，疑似同一位投資人連兩日出現違約交割。
穩懋股價連續四個交易日下跌，27日更是出現跌停，下跌54.5元收492.5元。不過28日轉為上漲7元、收499.5元，漲幅1.4%。盤後傳出鉅額違約交割消息，以24日收盤價547元推算，違約金額8,669.7萬元，約當158.4張。
依櫃買中心公告，上櫃公司28日違約交割金額買進、賣出合計總金額為8,682.7萬元，買進、賣出相抵後金額則為8,682.7萬元。
今年來櫃買市場傳出違約交割的都是熱門族群如光通訊、PCB、IC設計等，今年第一起違約交割是環宇-KY（4991），1月15日發生1,072.1萬元違約交割。聯亞（3081）是第二起，4月14日發生6,889.5萬元違約交割。4月21日、22日金居（8358）是第三、四起，違約金額1.1億元、2,343.7萬元。4月27日穩懋、信驊（5274）是第五、六起，分別爆出9,669.6萬、3,283.5萬元違約交割。集中市場傳出違約交割的是記憶體族群的旺宏（2337），3月5日違約交割金額5,902.3萬元。
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