康和證券前四月業績亮眼 外資持股大增近10.5%

康和證券（6016）2026年有望持續推動業績成長，2025年每股稅後盈餘（EPS）1.98元為歷史第二高，今年第1季EPS已達1.65元，以4月台股指數及主要指標股價陸續創高，康和證券今年前四月獲利超過去年全年機率相當高，也吸引外資買盤湧入，前三年外資持有康和證券約3~6%，今年第1季已持有10.49%。

康和證券獲利主要來自於自營部操作，操作標的涵蓋美股、台股及大中華市場。康和證券認為，台股資金行情、基本面上修、地緣風險淡化等因素帶動台股表現強勁， 4月以來僅四個交易日收黑，大盤勁揚約8,000點。AI資本支出及相關供應鏈擴張腳步不斷帶動基本面改善，利於推升台股中長線走勢。短線來看，資金量能並未退潮，費半強勢走勢亦未力竭，台股有望延續偏多走勢，惟櫃買指數在乖離過大且成交量爆量下，或高檔震盪等待技術面乖離收斂，投資人可留意個股短線量縮修正買點，同時可關注AI相關供應鏈、 PCB 及其上游、CPO、封測、特化、被動元件等族群。

美股市場儘管擔憂美伊戰事以來高油價將外溢至商品及服務通膨，進而影響聯準會降息議程，惟觀察3月CPI數據，儘管如預期走揚，但油價衝擊主要集中在能源項目及運輸價格，並未全面外溢至其他核心項目。故核心CPI及PPI表現優於預期，研判因美國消費者價格敏感度高，廠商在面對短期能源成本攀升下，亦不敢大幅調整相關商品、服務價格。

勞動市場儘管3月非農數據超預期且失業率下滑，但結構來看，勞參率下滑及薪資增長放緩反映出勞動市場結構弱化，廠商延續不招聘不裁員的模式，以應對當前高度的政治、經濟不確定性。康和投顧研判，因通膨仍未失控且勞動市場結構略顯疲弱，美國聯準會延續降息步伐，2026及2027年仍有望降息2至3碼。

康和證券表示，當前市場已將地緣政治風險邊緣化，重新聚焦企業財報基本面。在中東戰火下，全球主要股指獲利預測未見下修反倒逆勢上修。近日國際科技巨擘與 AI 基礎設施商積極擴大合作，反映AI算力需求仍然龐大，AI 與半導體產業成長性看法樂觀，鉅額投資未有停歇跡象，資金向半導體板塊高度集中。

本周需留意四大CSP將發布財報，屆時投資人將嚴格檢視AI投資的獲利回報議題；此外，在中東情勢的變數下，預期聯準會會議亦難以釋出過度鴿派的言論。在這些因素影響下，股市短線或有技術性回檔的壓力，但在企業基本面持續上修的支撐下，短線回調應視為中長期的布局良機。

承銷業務方面，康和證券主辦承銷的久舜營造（5547）已於今年2月正式上櫃掛牌；除久舜營造案外，康和證券近年積極拓展承銷業務，受惠AI、ESG、綠能環保、資安及生醫等產業發展，成功輔導多起IPO與SPO案件。近期國內簽約輔導的IPO主辦案件：擷發科（7796）、微電能源（6883）、野獸國（6995）、來毅數位（7834）、天明製藥（6659）、宣捷幹細胞（4724）等； SPO籌資市場，近年亦積極協助上市櫃公司在資本市場籌資，如東研信超（6840）、動力-KY（6591）、同泰（3321）等主辦SPO案，均為承銷業務開拓的質優案件。

康和證券上周與英華智電子簽訂輔導合約，由康和證券主辦輔導推動上市進程，英華智長期深耕線束產業，近年成功切入AI伺服器與液冷市場。康和證券在海外企業來台掛牌開拓上不遺餘力，除日本的化成-KY（2250）、大拓-KY（8455）外，也成功輔導越南、馬來西亞、大陸台商等海外企業來台掛牌，在開發東南亞市場上成果豐碩，第一家越南企業來台上市的豐祥-KY（5288），以及第一家馬來西亞來台上櫃的達輝-KY（5276），均由康和證券主辦，提供海外企業籌資掛牌上市最佳的解決方案。