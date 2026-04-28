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展逸財報／2025年全年 EPS 0.77元 決議超額配息現金1元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

展逸國際（6798）28日公告，2025年營收7.22億元，年增4.26%；稅後純益0.16億元，年增50.13%，每股稅後純益（EPS）0.77元。董事會決議，超額配發每股現金股利1元，依28日收盤價48.4元計算，現金殖利率2％。

另，展逸國際第1季營收1.82億元，年增50.37%，主要受惠於中國大陸消費市場動能延續、大型客戶專案拓展，以及慢跑事業群效益顯現。隨著產業即將進入旺季，營運動能可望持續提升。

展逸國際表示，近年體質持續優化，憑藉每年於兩岸舉辦逾200場運動賽事及品牌行銷活動的經驗，已建立完整體驗行銷服務能力。隨著疫後運動人口回升及品牌預算轉向「線下體驗」，運動行銷與活動市場需求穩定成長。公司除長期服務 Nike、Jordan Brand、Converse 外，亦成功拓展至 The Walt Disney Company 等娛樂IP客戶，帶動專案規模與毛利結構提升。

展望第1季，展逸國際表示，榮獲 Stevie Awards 金獎及銀獎肯定。其中，「『奇』實很簡單」（It’s Simple）於中國大陸四城市、六大商場巡迴展出，成功創造高流量品牌體驗。另與 Glenfiddich 及 Aston Martin F1 Team 合作之沉浸式活動，亦榮獲 MUSE Creative Awards 金獎，顯示展逸國際已站穩體驗式行銷高成長市場。

運動經紀業務方面，已逐步進入收割期。旗下選手如徐若熙、林立等於2025年底取得日職及中職高規格合約，未來除可貢獻穩定收入外，亦有望帶動商業代言成長，公司並持續布局年輕潛力選手，擴大經紀版圖。

在多元布局方面，展逸國際表示，運動教育與場館營運業務持續發酵，未來目標再取得1至2座場館營運權；B2C慢跑事業群亦已進入收割期，2026年規劃多場賽事活動，可望推升高毛利業務比重。

此外，展逸國際表示，公司進入資本市場後積極透過策略投資強化產業結盟，布局電競賽事、運動旅遊、健康數位管理及IP生活用品等相關產業，持續建構運動健康休閒娛樂生態圈，未來相關投資案可望逐步進入資本市場實現投資收益，挹注整體獲利成長。

中國大陸 運動 體質

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