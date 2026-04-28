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中華精測財報／首季三大指標創高、三廠投資加碼 HPC 訂單強勁

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

晶圓檢測介面解決方案大廠中華精測（6510）28日公布2026年首季營運成果，受惠HPC測試介面訂單動能強勁，單季獲利3.42億元、年增54.6%，營收、營業利益與每股稅後純益三項指標同步改寫單季同期及歷史新高；同時，董事會也通過三廠預算追加計畫，總投資金額預計達40.87億元，為後續AI晶片測試需求預作準備。

中華精測首季合併營收13.57億元，季增13.5%、年增17.8%；毛利率56.8%，季增0.8個百分點、年增3個百分點；營益率29.3%，季增2.6個百分點、年增7.6個百分點；歸屬母公司業主淨利3.42億元，季增20%、年增54.6%，每股稅後純益10.43元。

中華精測表示，首季業績主要受惠全球AI應用浪潮帶動，HPC訂單挹注明顯，整組探針卡營收占比近三成，成為推升營運成長的關鍵動能，也讓公司在傳統淡季中繳出淡季不淡表現。

隨主要雲端服務業者持續擴大AI基礎建設投資，AI晶片測試需求穩健成長，中華精測董事會通過新建三廠預算追加計畫，新建工程金額提高至25.06億元，加計土地及設備款後，總投資金額預計達40.87億元。

公司表示，未來將視客戶需求逐步增加資本支出，提升產能調度彈性，確保在AI應用浪潮中維持競爭優勢，並創造長期穩定營運績效。

營收 中華精測

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