記憶體大浪潮加持…威剛單季每股純益30元 賺贏去年全年並改寫單季新高

AI需求全面點燃記憶體景氣多頭，全球記憶體模組領導品牌威剛科技2026年第1季獲利表現強勁爆發，獲利動能全面開花，不僅營收、營業利益、稅後純益連續二季刷新歷史紀錄，稅後純益更逼近百億元，年增17倍，已超越去年全年獲利水準，每股稅後淨利一舉飆破30元，全面改寫公司成立25年來獲利天花板。

威剛董事長陳立白表示，第一季亮眼財報只是今年好的開始，2026年全年營運績效將如「萬馬奔騰」。在多家原廠停產DDR4及DDR5、HBM缺貨效應下，今年DRAM供貨持續吃緊，目前仍看不見任何緩解的可能性；NAND Flash則受惠SSD與eSSD需求升溫，供給缺口開始放大，加上傳統硬碟產能至少吃緊3年，儲存應用無一不缺。與此同時，公司企業級儲存品牌TRUSTA的客戶與產品出貨規模持續增加，電動三輪車與電競遊戲相關的需求也明顯起飛，都將推動整體營運從年頭好到年尾。此外，為進一步擴大在AI產業鏈中的角色，公司亦積極投入全球算力中心建置，可望帶動公司AI業務的高利潤含金量，提供中長期成長動能的強力支撐，推升威剛整體毛利率穩健向上發展。

展望第2季，陳立白強調，本輪由AI驅動的記憶體需求並非短期循環，市場正進入供給面長期吃緊的新常態。公司持續看好記憶體價格向上循環，將繼續擴大與原廠採購動能。隨著第二季DRAM與NAND Flash合約價漲幅至少40%以上，且NAND Flash也一如3月5日法說會的預期，於下半年展現強勁上行力道，公司亦提前多備且充足的NAND Wafer，預估4月底庫存水位將拉升至超過400億元，6月底則目標達500億元。以目前接單情況來看，公司第二季營收與整體獲利都將持續放大，延續強勢動能。

威剛表示，記憶體價格強勢攻漲，公司2026年第1季整體獲利呈現跳躍式成長，毛利率攀升至55.7%歷史高檔，營業利益率47.1%與稅前淨利率49.2%也同步出現大幅成長，年增皆超過40個百分點。單季合併營收達261億元，季增64.7%、年增163.4%；營業利益季增119.2%、年增28倍達122.8億元；稅前盈餘為128.4億元，季增127.4%、年成長16倍；稅後純益99.75億元，季增131.2%，較去年同期增長17倍；歸屬母公司純益為95.34億元，以加權平均股數3.17億股計算，每股純益達30.05元，刷新歷史紀錄。