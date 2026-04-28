安碁資訊財報／首季獲利6,806萬元、年增21% 創同期新高

資安服務商安碁資訊（6690）28日董事會通過今年第1季合併財報，受惠於資安法規趨嚴、企業上雲安全需求與駭客攻擊持續遽增，帶動資安防護服務強勁成長，營運表現亮眼。第1季合併營收6.25億元，年增21%；營業毛利2.34億元，年增9%；營業淨利8,170萬元，年增22%；稅後純益6,806萬元，年增21%，為同期新高紀錄；每股盈餘2.27元。整體獲利成長幅度優於營收，顯示營運效率與規模效益持續提升，具備穩健成長與獲利。

安碁資訊表示，本季營收除了既有長約與持續性專案外，主要成長動能來自北市府零信任架構建置專案、台電公司智慧電網IDS擴大部署，以及新簽署的台電SOC資安監控服務，公司已連續七年第1季維持雙位數成長，展現長期穩定的營運擴張能力。

面對網路攻擊威脅日趨複雜，安碁資訊總經理吳乙南表示：未來以 7×24 小時SOC資安委外監控為服務基礎，持續透過AI技術整合資安監控、事件通報、聯防應變，延伸既有地端監控與事件處理經驗，協助企業從內部環境拓展至雲端與多雲架構的客戶，因應錯誤配置、未授權存取與駭客攻擊或勒索.…等各種雲端安全風險，提供涵蓋私有雲、混合雲及雲地聯防等整合性的專業安全防護解決方案。

此外，隨著企業加速導入AI應用，衍生新型態資安威脅，安碁資訊透過AI專責 PMO 單位，整合資安維運、資安服務自動化與顧問等各技術部門，聚焦維運（Operation）、自動化（Automation）與知識教練（Coaching）三大面向，以 AI 賦能「技術」、「流程」與「人力」，推動「以AI對抗AI」的資安創新服務模式。同時，透過導入生成式 AI（GPT）強化情資查找與威脅獵捕效率，建立 AI 風險管理與標準化流程，在兼顧創新與合規前提下，協助企業在 AI 導入與落地應用過程中，建立主動防禦與自動化治理能力的資安體系，強化企業永續營運與競爭的戰略優勢。