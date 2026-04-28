中光電財報／受淡季及 IC 缺貨致需求遞延影響 首季EPS -0.3元

中光電（5371）今年首季整體營運表現承壓，除了傳統淡季因素外，亦受到記憶體與IC持續短缺所引發需求遞延效應，以及成本上升和國際衝突帶來的不確定性影響。展望未來，將持續審慎因應市場變化，聚焦核心業務發展，並透過產品組合優化、積極拓展市場版圖及推動技術升級等策略，穩步推動營運回穩，並逐步提升整體獲利能力。

中光電28日召開線上法人說明會，公布115年第1季財務報表。第1季合併營業收入淨額為新台幣93.62億元，受到淡季效應與工作天數減少影響，較前一季減少17%，相較去年同期則成長10.5%。第1季合併毛利率為15.6%，受產品組合及匯率變動影響，較前一季之18.1%及去年同期之17.5%分別減少2.5%及1.9%。合併營業淨損為新台幣1.42億元，較前一季營業淨利新台幣2.7億元轉為虧損，主要原因包含市場需求趨緩、成本上升以及匯率波動所致。惟與去年同期相比，虧損幅度已明顯收斂，較去年同期淨損新台幣2.17億元減少34.9%。合併稅後淨損為新台幣1.17億元，歸屬母公司股東之淨損為新台幣1.19億元。115年第1季基本每股虧損為新台幣0.3元。

節能產品第1季合併營收約48.54億元，受到傳統淡季需求動能放緩影響，較前一季減少12%，相較去年同期則成長25%，出貨量約694.38萬片/台，季減16%，年減1%。

針對115年第2季營運，林惠姿總經理表示，大尺寸OLED顯示器及ODM車載業務持續穩健成長，並在AI NB機種出貨同步放量帶動下，節能產品第2季整體出貨量預期將較第1季成長一至二成。展望115年全年營運發展，林惠姿維持節能產品整體出貨量年增一到二成的預期。她指出，目前顯示產品之成長動能主要來自人工智慧驅動的高階應用、穩定的車載需求，以及OLED與高階電競市場；相較之下，傳統應用領域仍受整體經濟環境及庫存循環影響，表現相對審慎。面對多重市場挑戰，節能產品將持續強化對現有客戶與既有訂單的服務品質與執行效率，確保營運穩健推進；同時，亦將積極拓展新客戶版圖並加速新機種開發，持續精進創新研發能量，以提升整體競爭優勢並挹注長期成長動能。

由於傳統淡季以及總體經濟環境不佳導致需求疲軟，影像產品第1季合併營收約21.31億元，出貨量則約13萬3仟多台，分別較前一季減少19%及15%，相較去年同期則分別減少13%及18%。

林惠姿表示，第2季受惠於關稅放寬、運動賽事與標案需求升溫，以及投影機新客戶導入與搭載人工智慧之物流應用產品預計於第2季投產帶動，影像產品整體出貨量可望較第1季成長。惟受中東地緣政治衝突影響，石油及原物料價格走升，對投影機出貨動能可能構成一定壓力。為降低相關衝擊，公司已與客戶協調提供更長期之需求預測，並同步與供應商簽訂中長期採購合約，以確保原料供應穩定。

展望115年全年營運，林惠姿預期整體營運表現將呈逐季成長態勢，但考量外在環境不確定因素仍高，對市場需求與供應鏈帶來潛在變數，對影像產品全年出貨量採取審慎看待，預估將較去年呈現微幅成長。