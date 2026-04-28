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華洋精機擬5月下旬上櫃 今年營收看增雙位數

中央社／ 台北28日電

自動光學檢測（AOI）設備廠華洋精機預計5月下旬掛牌上櫃，暫定每股承銷價85元，總經理蕭賢德表示，今年營收可望成長雙位數水準，除客戶持續擴廠，今年將積極拓展日本市場。

華洋精機今天舉行媒體交流會，蕭賢德指出，華洋精機成立於2012年10月，2017年第1台光罩檢測機出貨國際晶圓廠客戶，2022年極紫外光（EUV）光罩檢測設備首度導入國際晶圓廠。

蕭賢德說，表面光學（SFO）技術是華洋精機的競爭優勢，可以全方位檢出，除可以檢測凸起的缺陷，也可以檢測平面缺陷。

受惠高階機種出貨擴大，華洋精機近年營運逐年成長，2025年營收新台幣3.12億元，年增24%，稅後淨利7097萬元，每股純益4.46元。

展望未來，蕭賢德表示，今年營收可望成長雙位數水準，除現有客戶持續擴廠，今年將積極拓展日本市場，並將跨足清潔機及擴及模組產品，將是營運成長主要動力。

每股純益 日本 晶圓廠

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